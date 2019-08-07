CHP'nin 31 Mart Yerel seçimlerinin ardından 25-27 Temmuz 2019 tarihleri arasında Afyonkarahisar Sandıklı'da yaptığı CHP Belediye Başkanları Çalıştayı'na ilişkin sonuç raporu hazırlandı. Toplantıda belediye başkanları 10'arlı gruplar halinde sorunlarını ve çözüm yollarını tartışmıştı. Moderatörler, sorunları ve önerileri toplayarak sonuç raporunu hazırladı. Yerel yönetimlerden sorumlu CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun 30 sayfalık sonuç raporunu Kılıçdaroğlu'na sundu.

MENFAAT SAĞLAMAMALI



Hürriyet gazetesinden Rifat Başaran'ın haberine göre, belediye başkanları, moderatörlerin kendilerine yönelttiği "Bir CHP belediyesi nasıl olmalı?" sorusuna, "katılımcı, güvenilir, şeffaf, adil, halkla iç içe, yenilikçi, demokrat ve hesap verebilen" yanıtı verdi. "Bir CHP belediyesi nasıl olmamalı?" sorusuna ise "Partizan, halktan kopuk, yalancı, kibirli, ayrımcı, rantçı" yanıtı çıktı. Başkanlardan "Bir CHP'li belediye başkanı nasıl olmalı?" sorusuna, "Doğru ekip kurması gerek, yöre halkını iyi tanıması, bilimden yararlanması, tatlı dilli ve güler yüzlü olması" yanıtları geldi. "Bir CHP'li belediye başkanı nasıl olmamalı" sorusu için de "Kişisel menfaat sağlamamalı, yalan konuşmamalı, yakınlarına menfaat sağlamamalı ve ekibi partizan olmamalı" denildi.



Hazırlanan raporda, belediye başkanlarının en büyük sorunu olarak "maddi kaynak" ve "insan kaynağı" yetersizliğini gördüğü ifade edildi. Başkanların bu sorunun çözümü konusunda ise CHP Genel Merkezi'nden destek talep ettiği kaydedildi. Raporda, "Yurttaşlar seçim sonrası oluşan değişim atmosferinin de etkisiyle, ekonomik kriz ve işsizlik gibi makro sorunların çözümünü de belediyelerden bekliyor. Belediyeler, yükselen yurttaş beklentisini yönetmekte zorluk çekiyor, yetki sınırlarını anlatmakta yetersiz kalıyor" denildi.



YALNIZLIK KORKUSU



Raporda, belediye başkanlarının "yalnız bırakılma" kaygısı da duyduğu belirtilerek, şöyle devam edildi: "Hem neler yapacaklarını, işlerle nasıl baş edeceklerini düşünüyor ve desteğe ihtiyaç duyuyorlar hem de örgütün ve Genel Merkez'in onların yanında olduğunu hissetmeye ihtiyaç duyuyorlar. Belediye başkanlarının çoğunun, siyasi ve bürokratik engellere rağmen, mazeretlere sığınmadan projelerini hayata geçirecek motivasyona sahip olduğu görüldü."



"Büyükşehirler de yetki sınırlarını yeterli görmüyor, özellikle nitelikli personel atamalarında yetki sınırlarının genişletilmesini talep ediyor. Mevzuattaki açıklar ve hukuki düzenlemeler nedeniyle bir işin birden fazla aktörün yetki alanına girmesi gibi çakışma durumları da verimsiz kılıyor" ifadesi yer aldı.

SİYASİ ENGELLER



Belediye başkanları başarılı belediyeciliğin önündeki engelleri "siyasi, hukuki ve bürokratik engeller, finansal kaynakları çeşitlendirme ve erişmede güçlük" diye sıraladı. Rapora göre başkanlar ekonomik sıkıntılar nedeniyle seçmenin belediyelerden çok yüksek beklentisi olduğuna dikkat çekerek, iktidar partisinin çözemediği sorunların çözümünün belediyelerden beklenildiğine işaret etti. Raporda seçmenin belediyeleri istihdam kapısı olarak gördüğü de ifade edildi.

