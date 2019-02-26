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CHP Bodrum Belediye Başkan Adayı Mustafa Saruhan'ın adaylığı, Muğla İl Seçim Kurulu'nca reddedildi.



Mustafa Saruhan'ın adaylığıyla ilgili hakkındaki mahkumiyet kararı nedeniyle İlçe Seçim Kurulu'na itirazlar oldu. İlçe Seçim Kurulu Saruhan'ın aday olmasına sakınca olmadığına yönelik karar verince itiraz, İl Seçim Kurulu'na taşındı.



Mustafa Saruhan'ın Yalıkavak Belediye Başkanlığı döneminde görevi kötüye kullanmaktan ceza aldığını ve 5 yıl seçime giremeyeceğini belirten Muğla İl Seçim Kurulu, cezanın 22 Şubat 2019'da sona ermesine karşın başvurunun ocak ayının 29'unda yapılması nedeniyle, Saruhan'ın adaylığını düşürdü.



CHP, Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) itirazda bulunacak. Karar ertelenmezse CHP'nin 2 Mart'a kadar YSK'ya yeni bir aday sunması gerekiyor.



CHP SÖZCÜSÜ ÖZTRAK'TAN AÇIKLAMA



CHP Sözcüsü Faik Öztrak, karara ilişkin "Burada adli bir sorun var. Belediye başkan adayımız ve örgütümüz itiraz etti, itirazın olumlu sonuçlanmasını bekliyoruz" dedi.



MHP'NİN DİKİLİ BELEDİYE BAŞKAN ADAYI AKIN'IN DA ADAYLIĞI DÜŞÜRÜLDÜ



Öte yandan İzmir'de de Cumhur İttifakı'nın Dikili Belediye Başkan Adayı MHP'li Buğra Akın'ın adaylığı da, paraya çevrilen 15 aylık hapis cezasından dolayı İzmir İl Seçim Kurulu tarafından düşürüldü.



Yüksek Seçim Kurulu'na itirazda bulunduklarını söyleyen Akın, "Öncelikle bana güvenen ve çok sevdiğim Dikili halkına hizmet etmeye beni layık gören herkese teşekkür ediyorum. Yaklaşık 3 aydır Dikili'de sokak sokak, mahalle mahalle gezerek, vatandaşlarımızla bir araya geldik. Farklı siyasi görüşlerden çok sayıda kişi, ismim etrafında birleşti. Bugüne kadar benden desteğini esirgemeyen Dikilili hemşehrilerime çok teşekkür ediyorum" dedi.



İlçe Seçim Kurulu'nun, adaylığının düşürülmesine karar vermesinin ardından İl Seçim Kurulu'na itirazda bulunduklarını anımsatan Buğra Akın, "Talebimizi değerlendiren İl Seçim Kurulu'nun kararı da bu yönde oldu. Alınan bu karara saygı duyuyorum. Yasal sınırlar içerisinde hakkımı aramaya devam edeceğim. 31 Mart yerel seçimlerinde de Cumhur İttifakı'nın Dikili'de başarıya ulaşması için son ana kadar çalışacağımdan ve belirlenecek adayımıza destek olacağımdan kimsenin şüphesi olmasın" diye konuştu.