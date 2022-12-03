CHP'nin 'İkinci Yüzyıla Çağrı' vizyon toplantısı başladı

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile birlikte CHP'li milletvekilleri, belediye başkanları, PM ve MYK üyelerinin de hazır bulunduğu toplantı saat 14'te başladı.

Toplantıda 2023 seçimleri öncesi CHP'nin ekonomide yeniden yapılanma programı ve vizyonu açıklanacak.

Kılıçdaroğlu, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından açılış konuşmasını yapmak için sahneye çıktı.

"Asıl konuşmamı kapanışta yapacağım, bu giriş konuşması. Bugün sizleri Türkiye için uyanmanın ve ayağa kalkmanın ve büyümenin vizyonunu ortaya koymak için davet ettik"

"Bugün burada halkımızdan ne için oy isteyeceğimizi öğreneceksiniz."

"Tek adama, bir zümrenin çıkarına asla oy istemeyeceğiz. Yeni sistemi bugün açıklıyorum. Bugün sadece bir krizden çıkma programı izlemeyeceksiniz, orası çok daha kolay olacak. Asıl zor olan ülkenin yeniden yapısal bir krize girmesini kalıcı olarak engellemek"