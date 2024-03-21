CHP’nin İzmir adayı Cemil Tugay’dan su fiyatlarında indirim vaadi

Yerel seçime kısa bir süre kaldı. Adaylar sahadaki çalışmalarını sürdürüyor.



Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cemil Tugay, Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Bornova Şubesi’ni ziyaret etti.



Seçmene sandığa gitme çağrısı yapan Tugay, “Genel seçimlerin ardından CHP'ye yönelik kırgınlık, ümitsizlik vardı. Ancak ülkemizin sağduyulu yurttaşları da biliyor ki AKP artık ülkeyi yaşanmaz bir hale getirdi. Herkesin umudu kırıldı, gençler kendine yurt dışında bir gelecek kurma çabasında. İnsanlarımızın ülkemizden umudunu kesmesine gönlümüz razı değil. Bize inansınlar, bizim mücadelemize katkı versinler ki hep birlikte Türkiye'yi hak ettiği çağdaşlık ve refah seviyesine ulaştıralım. Bu da sandıkta oy vermenizle mümkün.” diye konuştu.



Kendisi hakkında kimi asılsız haberlerin olduğunu ifade eden Başkan Tugay, Karşıyaka’da görev yaparken, tertemiz bir sayfa bıraktığını söyledi. Tugay, kendisine yönelik kasıtlı bir algı çalışması olduğunu anlattı.

SU FİYATLARINDA İNDİRİM VAADİ



Kentte su fiyatının yüksek olduğuna yönelik şikayetler olduğunu anlatan Tugay, “İnsanlar haklı olarak şikayet ediyorlar. Ben de ‘su fiyatını kademe kademe düşüreceğim’ diyorum.” ifadelerini kullandı.



“65 yaş üzerindeki emekli yurttaşlarımız için 4 metreküp suyu tamamen ücretsiz vereceğiz. Bu 4 metreküp temel ihtiyaç miktarıdır. Üzerine de suyu yüzde 50 indirimli vereceğiz. Öğrencilere yüzde 50 indirim direkt başlatacağız.” diye konuşan Cemil Tugay, bu konuyu İZSU Genel Müdürü ile görüştüklerini de söyledi.