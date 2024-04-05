CHP'nin Pınarbaşı ve Samandağ'da seçimlerin yenilenmesi talebine ret

CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem'in de aralarında bulunduğu parti temsilcilerinin dün Kayseri İl Seçim Kurulu Başkanlığına yaptığı itirazın, mühürsüz torbalar ve buna ilişkin kamera görüntüleri nedeniyle reddedilmesine karar verildi.



CHP İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Yüksek Seçim Kuruluna itirazda bulunulacağı belirtilerek, "Pınarbaşı'nda biz algılarla hakimlere, üyelere baskıyla, tehditle değil halkımızın desteğiyle sandıkta kazandık. Hukuk mercilerinden verilen gerekçesiz, dayanaksız, Yüksek Seçim Kurulu içtihatlarına aykırı, hukuk dışı baştan savma kararlar karşısında da biz yine kazanacağız. Hak yemeyiz, hakkımızı da yedirmeyiz. Adalet er ya da geç yerini bulacak. Pınarbaşı, Cumhuriyet Halk Partisinin olacak." ifadelerine yer verildi.



31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde kesin olmayan sonuçlara göre, ilçede CHP'nin adayı Deniz Yağan 5 bin 82, Menduh Uzunluoğlu ise 4 bin 758 oy almıştı.



İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı, 3 Nisan'da, mühürsüz torba teslimi nedeniyle Pınarbaşı Belediye Başkanlığı ve İlçe Belediye Meclis Üyeliği seçimlerinin iptaline, seçimin 2 Haziran 2024 Pazar günü yenilenmesine karar vermişti.



SAMANDAĞ İÇİN TALEBİNE DE RET

Hatay Samandağ'da CHP'nin seçim yenilensin talebi reddedildi.

Son kararı YSK verecek.