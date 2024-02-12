Çığ altında kalan kepçenin operatörü öldü

Erzurum'da çığ altında kalan kepçe operatörü hayatını kaybetti.
Aziziye ilçesinde yürütülen karla mücadele çalışmaları sırasında çığ düşmüştü. Çığ altında kalan kepçe operatörü Muhammet Yusuf Bucuğa AFAD ve jandarma ekiplerince yaralı olarak kurtarılmıştı.
Buğuca, 5 gündür tedavi gördüğü hastanede yaşam mücadelesini kaybetti.
Cenaze namazına Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Aziziye Belediye Başkanı Muhammet Cevdet Orhan, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zafer Aynalı, MHP İl Başkanı Adem Yurdagül, mesai arkadaşları ve yakınları katıldı.
YAPTIĞI PAYLAŞIMLA UYARMIŞTI
Öte yandan Muhammet Yusuf Bucuğa’nın dün akşam saatlerinde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda vatandaşları kar ve tipi nedeniyle yollara çıkmamaları konusunda uyardığı ortaya çıkmıştı.
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