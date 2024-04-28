DİSK'ten Taksim çağrısı

DİSK, Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB), Türk Tabipleri Birliği (TTB) ve Türk Dişhekimleri Birliği (TDB) 1 Mayıs 1977'de hayatını kaybedenleri Kazancı Yokuşu’nda andı. DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu 1 Mayıs'ta Taksim çağrısı yaptı.

DİSK'ten Taksim çağrısı

Meydanı'nı 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kapsamındaki kutlamalara kapalı.

DİSK, Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB), Türk Tabipleri Birliği (TTB) ve Türk Dişhekimleri Birliği (TDB), 1 Mayıs 1977’de Taksim Meydanı’ndaki İşçi Bayramı kutlamaları sırasında katledilenleri bugün Kazancı Yokuşu’nda andı.

Burada konuşan DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, ’nin her yerinde 1 Mayıs günü alanlarda, meydanlarda olacaklarını vurgulayarak "Bir elimizde karanfiller diğer elimizde Anayasa Mahkemesi'nin kararı ile Taksim Meydanı'na yürüyeceğiz. Herkesi Taksim'de olmaya davet ediyoruz." dedi.

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