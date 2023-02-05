Çınar ağacı otomobilin üzerine devrildi

İstanbul'da etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle Beşiktaş'ta çınar ağacı park halindeki otomobilin üzerine devrildi. Otomobillerde hasar meydana geldi.

Çınar ağacı otomobilin üzerine devrildi

'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle Beşiktaş ilçesi Akatlar Cebeci Caddesi üzerinde bulunan çınar ağacı yola devrildi.

Devrilen ağaç, park halinde bulunan bir otomobilin tavanını ezerek camını kırdı.

Çınar ağacı otomobilin üzerine devrildi - 1

Vatandaşların ihbarıyla olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi.

Ağaç kesilerek yoldan kaldırıldı. Hasar gören aracın üstü naylon ile kapatıldı.

Çınar ağacı otomobilin üzerine devrildi - 2

Beşiktaş Saray Caddesi’nde ise çınar ağacından kopan kuru dal park halindeki otomobilin üzerine düştü.

Ağaçtan kopan kuru dal altında kalan otomobilde hasar meydana geldi.

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