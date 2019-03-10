Uşak'ın Banaz ilçesinde kayıp ihbarı verildikten 5 yıl sonra toprağa gömülü cesedi bulunan 83 yaşındaki Hacer C'nin ölümüne ilişkin soruşturmada görev alan özel ekibin cinayetteki sır perdesini, hazırladıkları 4 dakikalık duygusal video ile araladıkları ortaya çıktı.



Banaz'ın Susuz köyünde 15 Ocak 2014'te kayıp başvurusu yapılan ancak arama çalışmalarına rağmen bulunamayan Hacer C'nin bulunması için 6 ay önce Uşak İl Jandarma Komutanlığı'nda 4 kişilik özel bir ekip kuruldu.



İlçeye gönderilen ve olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için gerekli çalışma şartlarını oluşturulan özel ekip, sivil vatandaş kılığında ilçede ve köyde çok sayıda kişiyle temas kurarak yaşlı kadının oğlu, gelini ve torunu ile ilgili bilgi topladı.



AİLE İÇİ CİNAYET ŞÜPHESİ



Hacer C'nin aile içi bir cinayete kurban gittiği şüphesi üzerinde yoğunlaşan ekip, yaşlı kadının oğlu, gelini ve torununu Cumhuriyet Savcılığının bilgisi dahilinde mahkeme kararıyla 6 ay süreyle teknik ve fiziki takibe aldı.



Aile üyelerine deşifre olmadan takip yapan jandarma ekibi, ailenin kullandığı arabaya dinleme cihazı yerleştirerek ip uçları elde etmeye çalıştı ancak herhangi bir sonuca ulaşamadı.



Bir yandan da şüphelilerin psikolojik tahlillerini yapan ekip, köyde görüştükleri bir kişiden Hacer C'nin kaybolmasından bir süre önce ailenin yaşadığı evden gece yarısı traktör sesi geldiğini öğrendi.



BAZ SİNYALİ TESPİT EDİLDİ



Köydeki şahsın verdiği bilginin ardından Hacer C. için kayıp başvurusu yapıldığı tarihten bir ay öncesine kadar şüphelilerin cep telefonu sinyallerini inceleme altına alan özel ekip, yaşlı kadının oğlu M.C'nin telefonunun kayıp ihbarından 4 gün önce gece yarısı köye 2 kilometre mesafedeki arazide bir süre sinyal verdiğini belirledi.



Baz sinyali alınan arazinin çok büyük olması ve olayın üzerinden 5 yıl geçmesi nedeniyle bölgede yeniden arama yapmak yerine soruşturmayı derinleştiren ekip, diğer ayrıntılar üzerinde yoğunlaştı.



İTİRAFA ZORLAYACAK ÖZEL VİDEO HAZIRLANDI



Şüphelilerin psikolojik tahlillerinde en zayıf halkanın yaşlı kadının oğlu M.C. olduğunu düşünen jandarma ekibi, öldürülüp araziye gömüldüğünü düşündükleri Hacer C'nin cesedine ulaşmak için M.C'yi itirafa zorlayacak özel bir video hazırlamaya karar verdi.



Hacer C. ile oğlu M.C'ye ait çok sayıda görsel bulan, özellikle anne ve oğlun mutlu anlarının yer aldığı fotoğraf ve kamera görüntülerini seçerek müzikli duygu dolu bir video hazırlayan ekip, M.C'yi Banaz İlçe Jandarma Komutanlığına davet ederek samimi bir ortamda görüşmeye başladı.



Sohbet sırasında yaşlı kadının oğlu için yaptığı fedakarlıkları anlatarak şüphelinin anılarını canlandıran ekip, M.C'ye hazırladıkları 4 dakikalık duygu dolu videoyu izletti.



Bu sırada gözyaşlarına hakim olamayan M.C, annesini araziye gömdüğünü itiraf ederek çok pişman olduğunu, 5 yıldır vicdan azabı çektiğini söyledi.



İTİRAF CESEDİN BULUNMASINI SAĞLADI



İtirafın ardından jandarma ekipleri, yaşlı kadının oğlu M.C, gelini L.C, torunu M.C'yi gözaltına alarak cesedin bulunması için harekete geçti.



Annesini gömdüğü yeri jandarma ekiplerine gösteren M.C'nin verdiği bilgi doğrultusunda Çubukkıran mevkisinde iş makineleriyle arama yapan ekipler yaşlı kadının cesedine ulaştı.



Cesedin bulunmasının ardından torun M.C. de cinayeti annesi L.C'nin işlediğini, babasıyla birlikte cesedi yok etmek için araziye gömdüklerini itiraf etti.



Uşak'ın Banaz ilçesinde 15 Ocak 2014'te kayıp başvurusu yapılan 83 yaşındaki Hacer C'nin cesedi, geçen hafta perşembe günü arazide gömülü olarak bulunmuş, yaşlı kadının oğlu M.C, torunu M.C, gelini L.C. ve gelinin babası A.U. tutuklanmıştı.