Cinsel istismar sanığına iyi hal indirimi

"TUTUKLANMASINI İSTİYORUZ"



M.Ş.'nin annesi Ayfer Ş., dosyanın Yargıtay'da olduğunu, cezanın onanıp, sanığın tutuklanmasını beklediklerini söyledi.



Ayfer Ş. hem iyi hal indirimi yapılmasına, hem de yargılama aşamasında 1 gün bile tutuklu kalmayan sanığın, ceza kesinleşmediği için hala tutuklanmamasına tepki gösterdi.



Ayfer Ş., sanığın kızının kendi kızının arkadaşı olduğunu, ders çalışmak için evlerine gittiğini söyleyerek, "Kızım önce korktuğu için bize söylemedi. Biz hemen dava açtık. İlk avukatımız, sanık tehdit ettiği için davayı bıraktı. Ama biz hala tehdit ediliyoruz. Ben duruşma çıkışında darbedildim. Kızım tesadüfen okulda bu konu anlatılınca ağlayarak öğretmenine anlatmış. Dava 7 yıldır sürdüğü için psikolojimiz bozuldu. Yargıtay'ın bir an önce karar verip sanığın tutuklanmasını istiyoruz." dedi.



Avukat Sultan Penez Abay da olayın ortaya çıkmasının ardından savcılığın sanığı tutuklama talebiyle sevk ettiğini, ancak mahkemenin bunu reddettiğini söyleyerek şöyle konuştu:

"Sanık yargılama neticesinde 10 yıl 5 ay hapis cezasına çarptırıldı. Ancak tüm taleplerimize rağmen Aile Bakanlığı'nın dosyaya katılarak tutuklama talep ederek şikayetçi olmasına rağmen şahıs yine tutuksuz yargılanmak üzere salıverildi, serbest bırakıldı. Sonrasında bütün yargılama sürecinde şahıs aileyi tehdit, hakaret, yaralama, ısrarlı takip suçlarını işledi. Bu suçlar yönünden de şikayeti olmamıza rağmen sanık aldığı cezalar neticesinde tutuklanmadı. Mağdur kız çocuğu 18 yaşına girmek üzere, 6 yaşından beri süregelen 11 yaşında tespit edilen bir istismar söz konusuydu. Neredeyse artık reşit olacak. Ancak sanık hala tutuklanmadı."