Afyonkarahisar Belediyesi'nde "böcek" iddiası | Validen açıklama: Bilgi, belge yok

Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal tarafından gündeme getirilen "Belediyede böcek var" iddialarıyla ilgili konuştu. Vali Yiğitbaşı, "Hem 2-3 hafta geçmesine rağmen şikayet yok hem de iddialar üzerine teslim edilen somut bir ses kaydı, görüntü cihazı veya bilgi, belge yok." ifadesini kullandı.

Afyonkarahisar Belediyesi'nde "böcek" iddiası | Validen açıklama: Bilgi, belge yok
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Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, Frig Vadisi'nde incelemelerde bulundu.

Vali Yiğitbaşı, programı takip eden gazetecilerin, "Belediyede böcek var" iddialarına yönelik sorusu üzerine açıklama yaptı.

"2-3 HAFTA GEÇMESİNE RAĞMEN TESLİM EDİLEN SOMUT HİÇBİR ŞEY YOK"

Olayın resmi bir suç duyurusuna konu olmadığına dikkat çeken Vali Yiğitbaşı şu ifadeleri kullandı:

"Ulusal basına bile yansımış ancak kurumlarımızla görüşmelerimiz devam ediyor. Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığımız bir inceleme başlattı. Emniyet görevlilerimiz belediyeye gitti, incelemede bulundu ve devam ediyor. Ancak hala 2-3 hafta geçmesine rağmen herhangi bir teslim edilen görsel ses kaydı ya da buna benzer somut hiçbir şeyin olmadığını öğreniyoruz.

Afyonkarahisar Belediyesi'nde "böcek" iddiası | Validen açıklama: Bilgi, belge yok - 1 Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı

Yine bildiğimiz kadarıyla, bize gelen duyumlara göre, böyle bir iddia var, bu kadar büyük bir iddia ve hala hiç kimseye suçlama yapılmamış, bir suç duyurusunda bulunulmamış, şikayetçi olunmamış. Bu gerçekten ilgi çekici."

"SAVCILIĞIN İNCELEMESİ DEVAM EDİYOR"

Valilik olarak her türlü suç ve suçluyla mücadelede doğrudan sorumlu olduklarını söyleyen Vali Yiğitbaşı şöyle devam etti:

"Emniyetimizle, jandarmamızla 'ın 14 bin kilometrekaresindeki her türlü suçun önlenmesi ve suçlunun da gereken cezayı alması noktasında emniyetimiz, jandarmamız ve adliyeye intikal eden konularda da savcılığımız başta olmak üzere canla başla bu konuların takipçisi olup, gereğini yapmakla sorumluyuz, görevliyiz. Şu anda konu inceleme aşamasında. Bildiğimiz kadarıyla hem 2-3 hafta geçmesine rağmen şikayet yok hem de iddialar üzerine teslim edilen somut bir ses kaydı, görüntü cihazı veya bilgi, belge yok. Bir tutanak, rapor herhangi bir şey tutulmuş olmadığı biliniyor. Savcılığın incelemesi devam ediyor. Savcılığımızın da yakın zamanda açıklama yapacağını düşünüyorum."

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