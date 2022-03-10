Cinsel istismar davasında tutuksuz yargılanma kararı kavgaya neden oldu: 5 kişi yaralandı

Bursa Adliyesinde sabah saatlerinde görülen cinsel istismar davası çıkışında iddiaya göre tutuksuz yargılanan sanık, mağdur yakınlarına gülerek sataştı.



Görgü tanıklarına gör, karar üzerine adliye koridorunda tartışmaya başlayan iki ailenin karşılaşmasıyla olay kavgaya döndü. Adliye polislerinin araya girmesiyle kavga son bulurken, iki taraf takviye gelen polis ekipleri tarafından ifadeleri alınmak üzere Çarşı Polis Merkezi'ne götürüldü.

KARAKOL ÇIKIŞI SOPALI KAVGA

Karakolda ifade veren taciz davasının müştekileri ifadeden sonra karakoldan çıkarak araçlarına binmek üzere otoparka gitti. Bu sırada karşı tarafın karakolda ifade işlemleri devam ederken başka bir araçla otoparka gelen sanıkların yakınları müşteki ve ailesiyle tartışmaya başladı.Tartışma yerini sopa ve yumruklara bıraktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kavga sonucu müşteki ve ailesinden yaralanan 5 kişi ambulanslarla Çekirge Devlet Hastanesine kaldırılırken, sanığın yakınları olan 6 kişi gözaltına alınarak karakola götürüldü.

Polis ekipleri olayla ilgili tahkikat başlattı. Özel bir otoparktaki kavga anları işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.



"ORTADA CİNSEL İSTİSMAR SONUCU DOĞAN BİR BEBEK VAR"



Konuyla ilgili konuşan müştekinin avukatı Feyza Aslan Erdem, '' 2020 mayıs ayında müvekkilim cinsel istismara uğruyor. Bu istismardan bir çocuk doğuyor. Olayın yargılaması devam ediyor. Çocuktan DNA örneği alındı, ancak baba olduğunu iddia ettiğimiz sanıktan henüz örnek alınamadı. Tutuksuz yargılanma devam ediyor" dedi.



Karşı tarafın müvekkillerine haksız tahrikte bulunduğunu belirten Erdem, "Biz müvekkillerimizi sakinleştirip gönderdik. Ben daha karakoldan çıkmadan beni aradılar, “avukat hanım koş, yetiş bize saldırıyorlar” diye. Ben polisleri çağırana kadar sanıkların akrabası olan 8-10 kişi müvekkillerimizi darp ediyorlar. Daha 18 yaşını doldurmamış müvekkilimiz de dahil olmak üzere 5 yaralı var" diye konuştu.



Olayda cinsel istismar neticesinde doğmuş bir bebeğin olduğunu ifade eden Erdem, buna rağmen hala tutuklanma olmadığını söyledi.



Erdem, "Müvekkilimizin tehdit edildiğini, sürekli dedikodular ve nahoş söylemlerin olduğunu duruşmalarda ifade ettik ancak henüz bir tutuklama yok'' dedi.