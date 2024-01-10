Çobanlar Çetesi’ne operasyon: 7 gözaltı

M.B.Ç., M.Ö., A.Ö., M.G., H.U., O.D. ve H.G. gözaltına alınırken, yapılan aramalarda 27 gram metamfetamin, 2 tabanca, 1 tüfek, mermi ve bir miktar para ele geçirildi.



Soruşturma sürüyor.