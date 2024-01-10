Çobanlar Çetesi’ne operasyon: 7 gözaltı

Gaziantep’te Çobanlar Çetesi olarak bilinen organize suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.

Çobanlar Çetesi’ne operasyon: 7 gözaltı

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’te Çobanlar Çetesi’ne operasyon düzenlendi.

İl Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ve silah ticareti yapan Çobanlar suç örgütüne yönelik çalışma başlattı.

Şüphelilerin yakalanması için Araban ilçesinde 6 farklı adrese eş zamanlı baskın düzenlendi.

Çobanlar Çetesi’ne operasyon: 7 gözaltı - 1

M.B.Ç., M.Ö., A.Ö., M.G., H.U., O.D. ve H.G. gözaltına alınırken, yapılan aramalarda 27 gram metamfetamin, 2 tabanca, 1 tüfek, mermi ve bir miktar para ele geçirildi.

Soruşturma sürüyor.

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