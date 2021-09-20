Çobanlık yaparken hukuk fakültesini kazandı, şimdi savcılık sınavına hazırlanıyor

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesine bağlı Sarıbalta köyünde yaşayan Adem Aydın, ailesine ait koyun sürüsüne çobanlık yaparak eğitim hayatını sürdürdü ve çocukluk hayali olan hukuk fakültesi için gecesini gündüzüne katarak ders çalıştı.

İlk 8 yıllık eğitimini köyündeki okulda gören Aydın, orta öğrenimini ise Elazığ Mehmet Koloğlu Anadolu Lisesi'nde tamamladı. Ardından ülke genelinde ilk 3 bine giren ve hayali olan İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne yerleşen Aydın, pandemide üniversitelerin uzaktan eğitim olmasıyla köyüne dönerek hem çobanlık yaptı hem de derslerine çalıştı.

Hayalini kurduğu üniversiteden mezun olduktan sonra avukatlık stajı yapan Aydın, şimdi de hakim ve savcılık sınavına hazırlanmaya başladı. İleride savcı olmak istediğini belirten genç avukat adayı, anne ve babasının desteği ile başarıya ulaştığını söyledi.

ONUR ÖĞRENCİSİ OLARAK ÜNİVERSİTEYİ BİTİRDİ

Küçüklükten beri köyde ailesiyle küçükbaş hayvancılık yaptığını belirten Adem Aydın, pandemi koşullarında teknolojik imkanların sınırlılığı nedeniyle zorlansa da onur öğrencisi olarak üniversiteden mezun olduğunu söyledi.

Şu an Elazığ'da bir ofiste avukatlık stajını başlatan ve bir yandan da hakimlik savcılık sınavına çalışan Aydın, ''Yıl sonunda gireceğim sınavı kazanıp, başarılı bir savcı olacağıma inanıyorum. Benim bu başarımdaki en büyük emek bana her koşulda nice zorluklara rağmen ve imkansızlar içinde hep destek olan annem ve babam sayesindedir" diye konuştu.