Çocuğa cinsel istismar şüphelisi ölü bulundu (Cesedinin yanına not bıraktı)

Muğla’da çocuğa cinsel istismar şüphelisi ölü bulundu.



Yatağan ilçesine bağlı Dere Mahallesi’ndeki bir tarlada hareketsiz yatan kişiyi görenler, dün saat 18.00 sıralarında 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.



İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince tarım ilacı içerek yaşamına son verdiği belirlenen kişinin Mehmet Ç. olduğu belirlendi.

Mehmet Ç’nin cesedi, polis ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı.



Milas İlamat ve İnfaz Bürosu’nca çocuğun cinsel istismarı suçundan hakkında yakalama kararı bulunan Mehmet Ç’nin, “Ölümünden kimsenin sorumlu değildir. Cezaevine girmek istemiyorum.” yazılı not bıraktığı bildirildi.