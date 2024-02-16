Çocuğa cinsel istismar şüphelisi ölü bulundu (Cesedinin yanına not bıraktı)

Muğla’nın Yatağan ilçesinde hakkında çocuğa istismar suçundan yakalama kararı bulunan Mehmet Ç., bir tarlada ölü bulundu. Tarım ilacı içtiği belirtilen Mehmet Ç’nin ölümüne ilişkin bir not bıraktığı belirlendi. Mehmet Ç’nin bıraktığı notta, “Ölümünden kimsenin sorumlu değildir. Cezaevine girmek istemiyorum.” ifadelerinin yer aldığı öğrenildi.

Çocuğa cinsel istismar şüphelisi ölü bulundu (Cesedinin yanına not bıraktı)

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery

’da çocuğa şüphelisi ölü bulundu.

Yatağan ilçesine bağlı Dere Mahallesi’ndeki bir tarlada hareketsiz yatan kişiyi görenler, dün saat 18.00 sıralarında 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince tarım ilacı içerek yaşamına son verdiği belirlenen kişinin Mehmet Ç. olduğu belirlendi.

Çocuğa cinsel istismar şüphelisi ölü bulundu (Cesedinin yanına not bıraktı) - 1

Mehmet Ç’nin cesedi, polis ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı.

Milas İlamat ve İnfaz Bürosu’nca çocuğun cinsel istismarı suçundan hakkında yakalama kararı bulunan Mehmet Ç’nin, “Ölümünden kimsenin sorumlu değildir. Cezaevine girmek istemiyorum.” yazılı not bıraktığı bildirildi.

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...