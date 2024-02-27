Çocukların bıçaklı kavgası: 13 yaşındaki Abdullah öldü

HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ



Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan yabancı uyruklu Abdullah A., doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.



Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, E.U’nun da aralarında olduğu 6 kişiyi, kısa sürede yakaladı.



Adliyeye çıkarılan şüphelilerden E.U. tutuklandı, H.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Abdullah A., Hamitler Mezarlığı’nda toprağa verildi.



Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.