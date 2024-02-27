Çocukların bıçaklı kavgası: 13 yaşındaki Abdullah öldü

Bursa’da çocuklar arasında bıçaklı kavga çıktı. Kavgada 13 yaşındaki Abdullah A., bıçaklanarak yaralandı. Küçük çocuk, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Polis olay sonrasında 13 yaşındaki E.U. ve H.A.’yı gözaltına aldı. E.U. tutuklanırken, H.A., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Çocukların bıçaklı kavgası: 13 yaşındaki Abdullah öldü

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’da çocukların bıçaklı kavgası cinayetle bitti.

Olay, pazar günü saat 15.00 sıralarında, Yıldırım ilçesi Sinandede Mahallesi’nde meydana geldi.

Daha önceden kavgalı olan küçük yaştaki çocukların olduğu iki grup, sokakta karşılaşınca aralarında tartışma çıktı.

Çocukların bıçaklı kavgası: 13 yaşındaki Abdullah öldü - 1

Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda, E.U., Abdullah A.’yı kalbi ve böbreğiyle çeşitli yerlerinden defalarca bıçaklayıp yaraladı.

Adı öğrenilemeyen 1 kişinin daha yaralandığı olay sonrası E.U. ve arkadaşları kaçtı.

Yaşanan arbede ise iş yerinin güvenlik kamerası ve cep telefonuyla görüntülendi.

Çocukların bıçaklı kavgası: 13 yaşındaki Abdullah öldü - 2

HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan yabancı uyruklu Abdullah A., doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve Şube Müdürlüğü ekipleri, E.U’nun da aralarında olduğu 6 kişiyi, kısa sürede yakaladı.

Adliyeye çıkarılan şüphelilerden E.U. tutuklandı, H.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Abdullah A., Hamitler Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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