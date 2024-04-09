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Çocukluk arkadaşını bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı

İzmir'in Konak ilçesinde kendisi gibi dövmeci olan çocukluk arkadaşı Furkan Uzunoğlu'nu bıçaklayarak öldüren Cünay Güler tutuklandı.

Çocukluk arkadaşını bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı

Konak ilçesinin 1393 Sokak'ın Furkan Uzunoğlu ile kendisi gibi dövmeci olan çocukluk arkadaşı Cünay Güler arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Güler, Uzunoğlu'nu bıçakla yaraladı.

TUTUKLANDI

Gelen sağlık ekipleri, Uzunoğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri Güler'i gözaltına aldı.

Susma hakkını kullandığı öğrenilen Güler, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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