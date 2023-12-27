Çok sayıda ağrı kesici içen çocuk yoğun bakıma alındı

Aydın’ın Nazilli ilçesinde karnının ağrıdığını söyleyip çok sayıda ağrı kesici içen çocuk fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Çocuğun tedavisi, yoğun bakım ünitesinde sürüyor.

Çok sayıda ağrı kesici içen çocuk yoğun bakıma alındı

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’da çok sayıda ağrı kesici içen çocuk fenalaştı.

Olay, Nazilli ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.E.A. isimli yaşı küçük çocuk karnı ağrıdığı için 3 adeta ağrı kesici hap ve 5 adet de küçükler için olan ağrı kesici hap içti.

Çok sayıda içtiği haplardan dolayı fenalaşan H.E.A., ailesi tarafından Nazilli Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne getirildi.

Yapılan müdahalelerin ardından küçük çocuğun hayati tehlikesi olduğu tespit edilirken, H.E.A. acil yoğun bakımına kaldırıldı.

Yaşanan durumun ardından olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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