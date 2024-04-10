Çorlu’da 5 katlı binanın çatısı yandı

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde, 5 katlı binanı çatısında çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Çorlu’da 5 katlı binanın çatısı yandı

Reşadiye Mahallesi Mandıracı 2’nci Sokak üzerindeki 5 katlı apartmanın çatısında saat 05.00 sıralarında yangın çıktı.

Alevler kısa sürede bitişikteki binanın çatısına da sıçradı. Apartmanda oturanlar, kucaklarına çocuklarını da alarak evlerinden çıktı.

İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Alevler ekiplerin çalışması sonucu kontrol altına alındı.

söndürme çalışması sırasında bir itfaiye eri ayağından yaralandı. İtfaiye erine olay yerindeki sağlık ekipleri müdahale etti.

Yangının çakış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

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