Corona virüs aşısı için çalışan Prof. Dr. Ercüment Ovalı'dan heyecanlandıran paylaşım

Corona virüs aşısı için ekibiyle birlikte çalışmalar yürüten Prof. Dr. Ercüment Ovalı'dan Türkiye'yi heyecanlandıran bir paylaşım geldi. Twitter hesabından açıklama yapan Ovalı, "Artık kurduğumuz sistemin güvenli olduğu kanıtlandı. Şimdi kahramanlarım içeri giriyor. 23 Nisan için sözleştik" dedi.

İHA 09.04.2020 - 11:28

aşı corona virüs ilaç laboratuvar.jpg

İlişkili Haberler

Corona virüs kan yoluyla bulaşır mı?

Corona virüs kan yoluyla bulaşır mı?

Corona virüs aşısı geliştirmek için ekibiyle birlikte laboratuvarda kendini karantinaya alan Prof. Dr. Ercüment Ovalı, bu sabah Türkiye'yi heyecanlandıran bir paylaşımda bulundu.

Ovalı, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "7 gün 16 saat laboratuvarda çalıştıktan sonra artık kurduğumuz sistemin güvenli olduğu kanıtlandı. Şimdi kahramanlarım içeri giriyor. Kaldığım yerden onlar devam edecek. İlk ekip @YurtseverBulut, Gözde, Recai, sonra sayıları kademeli olarak artacak. 23 Nisan için sözleştik” ifadelerini kullandı.

SON HABERLER

ÖNERİLENLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...