Corona virüs hastası otobüsten inmeyi reddetti

Kartal'da belediye otobüsüne binen corona virüs hastası bir kişi şoförün uyarısına karşın araçtan inmeyince devreye polis ekipleri girdi. Araçtan indirilen kişiye karantina kurallarını ihlalden işlem yapıldı.

Haberler - DHA 14.10.2021 - 03:59

Corona virüs hastası otobüsten inmeyi reddetti

ile arasında sefer yapan Büyükşehir Belediyesi’ne ait e binen ve uaraçtan inmeyi reddeden corona virüs sı kadın, perona gelen polis tarafından araçtan indirildi.

Otobüsün Kartal’daki peronunda araca binen ve ismi öğrenilemeyen kadının ulaşım kartını okutmasının ardından corona virüs sı olduğu uyarısı çıktı.

Kadının araçtan inmeyi reddetmesi üzerine, sürücü durumu açıklayarak araçtaki diğer yolcuları indirdi ve polise haber verdi. Perona gelen polis ekipleri, önce kadının ulaşım kartını tekrar okutmasını istedi.

Otobüsteki cihazın yeniden uyarı vermesi üzerine yapılan kontrolde, kadının son 3 gündür corona virüs sı olduğunu belirledi. Otobüsten indirilen kadın hakkında karantina kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle işlem yapıldı.

Araç dezenfekte edilirken, peronda bekleyen yolcular başka bir le ’ye getirildi. 

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