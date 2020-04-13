Corona virüse yakalanan Haydar Baş yoğun bakıma alındı

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Haydar Baş'ın corona virüse yakalandığı ve 4 gündür tedavi altına tutulduğu hastanede bugün yoğun bakıma alındığı açıklandı.

NTV Haber - DHA 13.04.2020 - 12:21 | Son Güncelleme : 13.04.2020 - 12:31

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Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Haydar Baş (73) ve ailesinden 8 kişide corona virüs tespit edildi.

Memleketi Trabzon'da olan Haydar Baş ve ailesinin tedavisi hastanede sürüyor.

BTP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Lütfullah Önder, yaptığı yazılı açıklamada, partisinin Genel Başkanı Haydar Baş'ın corona virüse yakalanması sonucu 4 gündür Trabzon'da özel hastanede tedavi altında bulunduğunu bildirdi.

Önder, şunları kaydetti:

"Bugün itibariyle solunum desteğine ihtiyaç duyması nedeniyle yoğun bakıma alınmıştır. Ömrü mücadele ile geçen Sayın Genel Başkanımızın corona virüs ile olan mücadeleyi de en kısa sürede kazanıp sağlığına kavuşacağına inancımız tamdır. Sayın Genel Başkanımıza geçmiş dileklerimizi iletir, acil şifalar dileriz. Sayın Genel başkanımız ile birlikte ailesine, teşkilat mensuplarımıza, tüm sevenlerine ve yüce Türk milletine geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz."

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