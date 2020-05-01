Corona virüste son durum: Türkiye'de son 24 saatte 84 can kaybı

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Türkiye'de corona virüsten can kaybı 84 artarak 3 bin 258 oldu.



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, corona virüsle mücadelede son rakamları paylaştı.

Son 24 saatte yapılan 41 bin 431 testte; 2 bin 188 yeni vaka tespit edildi. Can kaybı sayısı 84 artışla 3 bin 258'e yükseldi.

İYİLEŞEN 2,25 KAT FAZLA

Twitter hesabından yaptığı açıklamada Koca, iyileşen hasta sayısının yeni tanı konan hastaların 2,25 katı olarak gerçekleştiğini duyurdu.

HASTALARIN YÜZDE 45'İ İYİLEŞTİ

Koca'nın açıklamasına göre, toplam iyileşen sayısı 53 bine yükseldi. Bu bugüne kadarki toplam vaka sayısının (122 bin 392) yüzde 45'i anlamına geliyor.

Son 24 saatte iyileşenler, yeni tanı konan hastaların 2,25 katı. Toplam iyileşen sayısı 53 bin. Bu sayı bugüne kadarki toplam vaka sayısının %45’ine yakın. Yoğun bakım hasta sayısı azalıyor. Tedbirde dikkatli olalım. Dışarıdaki hava tabloyu değiştirebilir.https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/Id5p85tJSe — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) May 1, 2020

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