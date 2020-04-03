Corona virüsten kaybettiği hamile eşi ve 7 aylık bebeğinin ardından acılı baba konuştu

Kocaeli'de corona virüs nedeniyle yaşamını yitiren Betül Aydın'ın erken dünyaya getirilen bebeği yaşam mücadelesini kaybetti. Acılı baba eşi ve bebeğinin ardından yaşadıklarını yaşadıklarını anlattı.

Kartepe ilçesinde yaşayan 39 yaşındaki Betül Aydın 7 aylık hamileydi. Aydın ve eşi corona virüs nedeniyle hastanede tedavi görüyordu. 39 yaşındaki kadın, corona virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Operasyonla erken doğum yaptırılan bebek ise yoğun bakım ünitesinde tedavi altındaydı.

Müdahaleler bebeği hayatta tutmaya yetmedi. Bebeğin adli tip işlemleri devam ediyor. Cenazesinin, işlemlerin ardından İstanbul'da toprağa verilmesi bekleniyor. Betül Aydın'ın aile fertleri ise hala karantina altında tutuluyor.

''HASTANEDE DÖRT DUVAR ARASINDA BEKLEYECEĞİNİZE EVDE OTURUN''

Acılı olayın ardından konuşan baba Recep Aydın, "Sokağa çıkanlara, araçları, hamamları kahvehanelere döndürenlere sözüm var; 'Hastanede dört duvar arasında bekleyeceğinize evinizde oturup bekleyin. Ben, eşimi kaybettim, çocuğumu kaybettim, çok çektim. Bende belirti olarak sadece vücut ağrısı oldu. 6 gün hastanede yattım. Yaşadıklarım 40 yılıma bedel. Eşim ve çocuğum vefat etti ve soğuk yüzünü göremedim. 2 çocuğum 5 gün sonra taburcu oldu. Durumları iyi, evde karantina altındayız. Hepimiz maske takıyoruz. Geçtiğimiz Cuma günü eşimle hastaneye gittim, çantası ile eve geldim. Küçük çocuğumuzu yarın aile mezarlığında eşimin olduğu yerde toprağa vereceğiz" dedi.