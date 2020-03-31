Corona'ya rağmen trafiğin kilitlendiği Bursa için ek tedbirler gelebilir!

Bursa'da bazı vatandaşlar, corona virüs salgını kapsamında yapılan evde kal çağrılarına havaların güzelleşmesiyle uymuyor.

Dün güneşli bir havayı gören bazı Bursalılar, araçlarıyla sokağa çıkmış, şehir merkezindeki araç yoğunluğu şaşırtıcı bir hal almıştı.

Havanın bugün de güneşli ve 18 dereceye yükselmesinin önemine dikkat çeken yetkililer, Bursalılardan biraz daha sabırlı olmalarını isteyerek, "Lütfen evde kalın" çağrısını tekrarladı.

İHA'nın haberine göre, Bursa Pandemi Kurulu'nun ek tedbirler alabileceği belirtiliyor.

Bursa'da dün akşam

TRAFİK YOĞUNLUĞU OLUŞMUŞTU

Bursa'da dün şehir merkezindeki insan kalabalığı, akşam saatlerinde araç trafiği gözlerden kaçmadı. Bursa Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler ise bazı yolları tek şeride indirerek, otomobillerde sokağa çıkma yasağı olan 65 yaş üstü kişi olup olmadığını kontrol etti. Bazı sürücülerin de ateşi ölçüldü.

Yol kapatma ve denetim uygulamasının arttırılarak devam edeceği vatandaşların mecbur kalmadıkça sokağa çıkmamaları istendi.

VİRÜSE KARŞI GÖZLERİMİZİ NASIL KORURUZ