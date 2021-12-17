Çorum'da 4,1 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) son dakika deprem açıklaması geldi.

AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 12.28'de merkez üssü Çorum'un Bayat ilçesi olan 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin 7,06 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.



Bayat Belediye Başkanı Ekrem Ünlü, deprem nedeniyle ilçede hafif sarsıntı yaşandığını söyledi.



Deprem nedeniyle şu ana kadar kendilerine ulaşan bir olumsuzluk bulunmadığını belirten Ünlü, incelemelerin sürdüğünü kaydetti.

DEPREM ANINDA NE YAPMALI?