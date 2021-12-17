Çorum'da 4,1 büyüklüğünde deprem

AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi. Çorum'un Bayat ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem oldu. Bayat Belediye Başkanı Ünlü, depremle ilgili olumsuzluk yaşanmadığını bildirdi.

Haberler - ntv.com.tr - Anadolu Ajansı 17.12.2021 - 13:43

Çorum'da 4,1 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) son dakika deprem açıklaması geldi.

AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 12.28'de merkez üssü 'un Bayat ilçesi olan 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin 7,06 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Bayat Belediye Başkanı Ekrem Ünlü, deprem nedeniyle ilçede hafif sarsıntı yaşandığını söyledi.

nedeniyle şu ana kadar kendilerine ulaşan bir olumsuzluk bulunmadığını belirten Ünlü, incelemelerin sürdüğünü kaydetti.

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