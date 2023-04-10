Çorum'da cami çıkışında silahlı saldırı: 6 yaralı

İhbar üzerine köye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Yaralılar, İskilip Atıf Hoca Devlet Hastanesi ve Bayat Devlet Hastanesine, ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.



Kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.