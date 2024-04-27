Çorum'da elektrik akımına kapılan 2 kişi yaralandı

Hacettepe Mahallesi'ndeki evinin bahçesinde oynayan Miraç K. (10), bahçedeki tellere dokunması sonucu elektrik akımına kapıldı.



Elektrik çarpması nedeniyle bayılan çocuk, ailesi tarafından araçla Sungurlu Devlet Hastanesine götürüldü.



Olay sırasında Miraç K'nin yere düşen terliğini almak için aynı noktaya giden akrabası Durdu K. de (64) akıma kapılması sonucu yaralanarak, araçla aynı hastaneye götürüldü.



Hayati tehlikesi nedeniyle ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen Miraç K., yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı.



Durdu K.'nin ise Sungurlu Devlet Hastanesinde tedavisi sürüyor.