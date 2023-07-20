Çorum’da kene can aldı

Çorum’da Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı can aldı.



Edinilen bilgiye göre, merkeze bağlı Gemet köyünde yaşayan Habeş Kaya’nın vücuduna tarlada çalıştığı sırada kene yapıştı.



Bir süre sonra rahatsızlanan Kaya, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı.



Yoğun bakım servisinde 4 gündür yaşam mücadelesi veren Kaya, doktorların bütün müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.



Kaya’nın cenazesi bugün kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.