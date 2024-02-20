Çorum'da yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Çorum'un Sungurlu ilçesinden Ankara istikametine seyreden İsa Ş. idaresindeki otomobil, Sungurlu-Kırıkkale kara yolu Ocaklı kavşağında, Duran B.'nin kullandığı yolcu otobüsüyle çarpıştı.



İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Sungurlu Belediyesi itfaiye ekipleri, otomobilde sıkışan sürücüyü çıkarttı.



Kazada, otomobil sürücüsü ile araçtaki Selime Ş., Yasin Ş., Tahsin Ş. ve Hasan Ş. hafif yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

