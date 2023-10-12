Çukurova Rock Festivali'ne izin yok

Bu yıl 6'ncısı yapılması planan Çukurova Rock Festivali iptal edildi.



Valilik etkinliğe izin verilmediğini açıklarken bölgede alkol satışı yapan iş yerleri olduğuna dikkat çekildi.



Açıklamada "Yaşı küçük çocuklar göz önüne alındığında alkole dayalı olarak cinsel saldırı, kasten yaralama, hırsızlık gibi asayiş olayları yaşanabileceği için uygun görülmemiştir." denildi.



Organizasyonu gerçekleştiren şirket ise festivalden bir gün önce açıklanan kararın maddi-manevi altından kalkılamayacak bir problem haline geldiğini açıkladı ve 12 bin bilet satıldığı, yaşanan mağduriyet için hukuki yollara başvurulduğu belirtildi.

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