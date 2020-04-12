"Cuma akşamı sokağa çıkanlar 14 gün evde izolasyonda kalsın"

Dün akşam sokağa çıkma yasağı ilan edilmesinin ardından çok sayıda kişi gece yarısından önce ihtiyaçlarını almak için sokağa çıktı.

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, dışarı çıkanları evde 14 gün izolasyonda kalmaları için uyardı.



Kara, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bu, virüsün yayılımına neden olabilir. Dün akşam dışarı çıktıysak lütfen 14 gün evde izole kalalım" dedi.



Kara, ev içerisinde uyulması gereken kuralları da hatırlattı.

Dışarı çıkan kişilerden ev içerisindeyken 1 metre kuralına dikkat etmelerini isteyen Kara, "Ortak alanlarda ev içinde de maske takalım" uyarısı yaptı.

