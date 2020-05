Cuma namazı nasıl kılınacak? 29 Mayıs 2020 hangi camilerde cuma namazı kılınabilecek? (İlçe ilçe cami listesi)

Bugün cuma namazı kılınacak mı, cuma namazı nasıl kılınacak? sorusunun yanıtını İstanbul Valisi Ali Yerlikaya verdi.

29 Mayıs Cuma günü cuma namazı kılınacak cami, mescit ve diğer açık alanların duyurusunu özel bir video ile paylaştı.



İSTANBUL'DA HANGİ CAMİLERDE CUMA NAMAZI KILINACAK?

İstanbul’da başta Süleymaniye, Sultanahmet, Yeni Camii (Eminönü), Ortaköy Camii ve Çamlıca Camii’nde cuma namazı kılınabilecek.

Vatandaşlardan yanında seccade getirmesi de istendi.

İstanbul’da cuma namazı kalınacak camii, mescit ve diğer açık alanlar belirlendi. İstanbul Valiliği bu anlamlı gün için özel bir video hazırladı. Videoyu Vali Ali Yerlikaya sosyal medya hesaplarından paylaştı.

29 Mayıs Cuma günü

Özlem ve hasret bitiyor.



İstanbul’da #CumaNamazı kılınacak Camii, mescit ve diğer açık alanlar belirlendi.



Gerekli tedbirlere uyarak ibadetimizi yapacağız.



İLÇE İLÇE TAM LİSTE

istanbul’da yarın Cuma Namazı kılınacak camilerin listesi ilçe ilçe açıklandı. Listede camilerin yanı sıra camilerin avluları, futbol sahaları, meydanlar, pazar yerlerinin olduğu görüldü. Öte yandan İstanbul’da birçok noktada bu alanların cuma namazına hazırlanması için çalışmalar başladı.



İşte Avrupa Yakasında ilçe ilçe cuma namazı kılınacak olan cami ve açık alanların listesi:



ARNAVUTKÖY



Abdulhamit Han, Aktoprak, Baklalı Hz.Osman, Baklalı Mahallesi, Balaban Mahallesi, Berat Camii, Boğazköy Abdulaziz Efendi Camii, Boğazköy Merkez Camii, Boğazköy Merkez Mahallesi Camii, Boğazköy Yenidoğan Camii, Bolluca Ensar Camii, Bolluca Hicret Camii, Bolluca Kuba Camii, Boyalık Mahallesi Camii, Çardaktepe Hz.Ömer Camii, Çardaktepe Merkez Camii, Çiftliktepe Camii, Çilingir Mahallesi Camii, Deliklikaya Merkez Camii, Derbent Camii, Durusu Mahallesi Camii, Emir Sultan Camii, Hacı Ali Birinci Camii, Hacı Necati Tütüncü Camii, Hacı Salih Sultan Camii, Hacı Sıdıka Akpınar Camii, Hacımaşlı Mahallesi Camii, Hadımköy Darende Camii, Hadımköy Dursunköy Camii, Hadımköy Feyzullah Köllük Mescidi, Hadımköy Ömerli Mahallesi Camii, Hadımköy Sazlıbosna Mahallesi , Hadımköy Toki 4.Bölge Hz.Osman Camii, Hadımköy Vakfı Fatih Camii, Hadımköy Yılmaz Makine Camii, Halid Bin Velid Camii, Haraççı Hz.Osman Camii, Haraççı Karlıgöl Camii, Haraççı Merkez Camii, Hz.Ebubekir Camii, Hz.Hamza Camii, Hz.Ömer Camii, İbrahim Hakkı Hazretleri Hicret Camii, İmamı Azam Camii, İmrahor Abdulaziz Camii, İmrahor Mahallesi Camii, İmrahor Mahallesi Hz.Ömer Camii, İmrahor Mahallesi Malkoçoğlu Camii, İslambey Mahallesi Havva Hatun Camii, İsmail Kocatürk Camii, Karaburun Mahallesi Camii, Karaburun Mahallesi Yeni Camii, Mehmet Zahit Kotku Camii, Nazmi Akpınar Camii, Osmangazi Camii, Osmanlı Camii, Osmanlı Konakları Kudüs Camii, Sancak Camii, Sancaktepe Camii, Selahattin Eyyubi Camii, Sıddık Camii, Taşoluk Akşemsettin Camii, Taşoluk Bağlar Camii, Taşoluk Bilali Habeşi Camii, Taşoluk Enes Bin Malik Camii, Taşoluk Mehmet Akif Camii, Taşoluk Yıldırım Beyazıt Camii, Tayakadın Mh.Barbaros Camii, Tayakadın Sefa Camii, Toki 3.Bölge Mevlana Camii, Uhut Camii, Yavuz Selim Camii, Yeniköy Mahallesi Camii, Yeşilbayır Mahallesi Mehmet Fuat Selim Camii, Taşoluk Yeşil Camii, Arnavutköy Merkez Camii, Bolluca Camii, Hadımköy Merkez Camii, Arnavutköy 2. Camii, Eski Hasan Doğan Stadı Yerindeki Park, Şirindere Caddesi Simya Sokak Kesiştiği Meydan, Havalimanı Camii, Boğazköy Merkez Cami Yanındaki Halı Saha



AVCILAR



Hacı Osmanağa Camii, Tevhid Camii, Ambarlı Kapalı Semt Pazarı, Cihangir Camii, Avcılar Park Önündeki Boş Alan, İBB Denizköşkler Davet Salonu Otopark, Futbol Okulu Sahası, Firuzköy İlkokulu Önündeki Park Alanı, Firuzköy Kapalı Semt Pazarı, Fetih Camii, Gümüşpala Kapalı Semt Pazarı, Olimpik Halı Sahaları, Kemalpaşa Spor Kulubü Sahaları, Merkez Ulu Camii, İBB İspark Otopark Alanı Merkez Mahallesi., Ispartakule Bizim Evler Camii, Şehit Tahsin Gerekli Camii, Şükriye Yoluç Camii, Tahtakale Kent Park Halı Saha, Naime Hanım Camii, Yeşilkent Merkez Cahide Yılmaz Camii, Yeşilkent Kapalı Semt Pazarı



BAĞCILAR



100 Yıl Merkez Camii, Hz Ali Camii, Oto Center Camii, Kayıkcıoğlu Hacı S. Camii, Kazakkent Altay Camii, Yusuf Ziya Camii, Yaşar Acar Camii, Orhangazi Camii, Plevne Camii, Barbaros Camii, Ertuğrulgazi Camii, Çınar Camii, H.Z. Ebubekir Camii, Çiftlik Demircan Camii, Ebul Hasan Harakani C., Seyit Çavuş Camii, İbrahim Ethem Camii, İmam- I Azam Camii, Veysel Karani Camii, Mevlana Camii, Tabya S. Şehmuz Camii, Göztepe Merkez Camii, Yedi Beyza Z. Hatun Camii, Enes Bin Malik Camii, Batışehir Camii, İstoç Ahi Evran Camii, Güneşli Merkez Camii, H.Z. Osman Camii, Fahrettin Paşa Camii, Hacı Mehmet Camii, Hürriyet Mahallesi Yeni Camii ,Kazım Karabekir Camii, Hz Ömer Camii, Esad Coşan Camii, Uhud Camii ,Kirazlı Merkez Camii, Hoca Ahmet Yesevi Camii, Mahmutbey Hicret Camii M.Bey Hasan Gürsu Camii ,Ulubatlı Hasan Camii ,Güneşli Bilali Habeşi ,İstoç Yeni Camii ,Bağcılar Merkez Camii, A.Z. Gümüşhanevi Camii ,Osmangazi Camii ,İmam Gazali Camii ,Yeşilbağ Ulu Camii ,Molla Gürani Camii, Kirazlı Fetih Camii, Kirazlı Kuba Camii ,Hoca Ahmet Yesevi Camii ,Mahmutbey Mahallesi ,Gönenli Mehmet Efendi Camii ,Sancaktepe Camii ,Mevlana Camii ,İmamı Azam Camii ,Hz Osman Camii ,Hacı Bayram Veli Camii ,Aksakal Mescidi



BAHÇELİEVLER



15 Temmuz Şehitler Camii, Adnan Toros Camii, Aliosmanağa Camii, Arafat Mescidi, Barbaros Hayrettin Paşa Camii, Basın Sitesi Camii, Berat Mescidi, Bilvanis Mescidi, Cumhuriyet Mahallesi Merkez Camii, Çinili Camii, Esentepe İmamı Azam Camii, Hacı Faik Sertkaya Camii, Hacı Mehmet Fatma Hatun Camii, Hacı Paşa Camii, Hacılar Camii, Hakkı Şehri Mescidi, Hulafa-İ Raşidin Camii, Hz.Ebubekir Camii, Hz.Enes Mescidi, Hz.Hamza Mescidi, İhlas Yuva Mescidi, İmamı Buhari Camii, İmamı Müslim Camii, Kandil Camii, Kemal Hasoğlu İmam-Hatip Camii, Kocasinan Medine Mescidi, Kocasinan Merkez Camii, Kocasinan Merkez Mahallesi Siteler Camii, Kocasinan Merkez Mahallesi Yeni Camii, Kocasinan Yıldırımlar Mescidi, Makamı İbrahim Camii, Mehdiyye Camii, Mehmet Ülker Camii, Mimarsinan Camii, Saidi Nursi Mescidi, Siyavuşpaşa Camii, Siyavuşpaşa Fatih Mescidi, Soğanlı Camii, Soğanlı Hz.Ömer Camii, Soğanlı Kuba Mescidi, Şehit Mehmet Karaaslan Camii, Şehit Yaşar Musaoğlu Camii, Şirinevler Cengiztopel Camii, Şirinevler Mehmet Akif Camii, Şirinevler Ulu Camii, Şükür Mescidi, Terziler Sitesi Mescidi Ulubatlı Hasan Camii, Üçevler Camii, Valide Mescidi, Vizyon Park Merkez Plaza Mescidi, Yayla Camii, Yenibosna Aksa Camii, Yenibosna Akşemsettin Camii, Yenibosna Altınyıldız Camii, Yenibosna Bilalı Habeşi Camii, Yenibosna H.Veyis Turan Camii, Yenibosna Hz.Ömer Camii, Yenibosna Köyiçi Camii, Yenibosna Kuba Camii, Yenibosna Mehmet Akif Camii, Yenibosna Merkez Camii, Yenibosna Mevlana Camii, Yenibosna Molla Gürani Camii, Yenibosna Muhammediye Camii, Yenibosna Nur Camii, Yenibosna Nur Mescidi, Yenibosna Selçuk Hatun Camii, Yıldız Zuhre Camii, Yunus Emre Camii,



BAKIRKÖY



Amine Hatun Camii, Ataköy Ömer Durak Camii, Ataköy Yunus Emre Camii, Basınköy Camii, Florya Camii, Florya Şenlikköy Camii, Florya Yeni Camii, Hacı Mevlüt Nalbant Camii, Hezarfen Ahmet Çelebi Camii, Reşadiye Camii, Yenimahalle Camii, Yeşilyurt Camii, Kartaltepe Çamlık Camii, İncirli Camii ,Hacı Mehmet Özdemir (Yeşil) Camii, İncirli Fatih Camii, Yeşilköy Mecidiye Camii, Fildamı Alanı Salı Pazarı Yeri



BAŞAKŞEHİR



Altınşehir Merkez Camii, Altınşehir Tepe Mh.Eski Camii, Halililürrahman Camii, Hz.İbrahim Cami Medine Mescidi ,Bahçeşehir Camii ,Ebussuud Efendi Camii ,Hacı Kamil Demiröz Camii ,İskilipli Atıf Hoca Camii ,Kutül Ammare Camii ,Boğazköy Merkez Camii ,Emlak Konut Camii ,Hacı Osman Işıklı Camii ,Hoşdere Camii ,Şehit Mustafa Hasanoğlu Camii ,Yavuz Sultan Selim Camii Başak Mahallesi Ömer Nasuhi Bilmen Camiiü, Ensar Camii ,Göçmen Konutları Camii, Hz.Bilali Habeşi Camii, Medine Müdafii Fahrettin Paşa Camii, Mevlana Camii, Sarı Saltuk Camii, Selmanı Farisi Camii, Süleyman Çelebi Camii ,Yunusemre Camii ,4.Etap Tunahan Camii, Akif İnan Camii, Akşemsettin Camii, Başak Konutları Mehmet Zahit Kotku Camii, Başakkonutları Hacı Ahmet Camii, Fatih Göztepe Mescidi, Hacı Simavi Camii, Hayrettin Atmaca Camii, Hoca Ahmet Yesevi Camii, İmamı Azam Camii, Mahmut Esat Coşan Camii, Müderris Halil Hilmi Camii, Şehit Ömer Halisdemir Camii, Şeyh Şamil Camii, Bayramtepe Hz. Ebubekir Camii, Güvercintepe Kuba Camii, Bayramtepe Nur Mescidi, Güvercintepe Rumeliler Sitesi Mescidi, Altınşehir İmamoğulları Camii, Altıntşehir Tepe Mh.Hz.Ali Camii, Bayramtepe Huzur Camii, Zeliha Hatun Camii, Bayramtepe Sultan Beyazıt Camii, Nurul Ayn Mescidi, Tekstilkent Kooperatif Mescidi, Abdullahpaşa Mescidi, Altıntaç Hacı Mehmet Aydın Camii, Atatürk Oto Sanayi Sitesi Mescidi, Aykosan Camii, Aymakop Camii, Başakşehir Sanayi Sitesi Mescidi, Çevre Sanayiciler Mescidi, Çorapçılar Sitesi Namık Sönmez Mescidi, Demirciler Kooperatif Camii, Dersankoop Mescidi, Dolapdere Sanayi Sitesi Camii, Esenler Sanayi Sitesi Mescidi, Eskop Camii, Galvo Teknik Camii, Giyim Sanayi Kooperatifi Camii, Güngören Sanayi Sitesi Camii, Haseyed Camii, İpkas Kooperatif Camii, İsteks Camii, Keresteciler Sitesi Camii, Masko Kooperatif Camii, Metal-İş Camii, Pik Dökümcüler Camii, Saraçlar Camii, Sarı Dökümcüler Kooperatifi Camii, Sobacılar Sitesi Rüstem Çelik Camii, Tormak Sanayi Camii, Triko Dokumacılar Mescidi, Abdülhamid Han Camii, Başakşehir Merkez Camii, Elmalılı Hamdi Yazır Camii, Emlak Konut Başakşehir Evleri Camii, Ertuğrul Gazi Camii, Gazi Süleyman Paşa Camii, Hacı Kasım Camii, Hz. Osman Camii, Hz.Hüseyin Camii Kayabaşı Çamlıca Mahallesi Hz.İsmail Camii, Kayabaşı Mh.Camii, Mehmet Akif Ersoy Camii, Mehmet Şükrü Paşa Camii, Süleyman Şah Camii, Uhud Camii, Aydınlar Camii, Hacı Ahmet Merkez Camii, İskender Esma Camii, Şahintepe Fetih Camii, Veysel Karani Camii, Zekiye Hatun Camii, Şamlar Mh.Camii, Şamlar Yeşil Çamlık Camii, Yenişamlar Mahallesi Camii, Ağaoğlu Ayazma Sitesi Mescidi, Hasan Küçükoğlu Camii, Hatice Binti Ali Camii, Toki Ayazma Camii, Ziya Gökalp Mh.Hz.Ömer Camii



BAYRAMPAŞA



Hoca Hayri Efendi Camii , Altıntepsi Merkez Camii, Terazidere Camii, Muradiye Camii, Yeşil Çimen Camii, Bilali Habeşi Camii, Kocatepe Camii, Kocatepe Ulu Camii, Orta Camii, Halide Canayakın Camii, Toptancılar Hali Camii, Üsküp Camii, Yıldırım Yeni Camii, Kartaltepe Yeni Camii, Kuru Gıda Sultan Fatih Camii, Ulubatlı Hasan Camii, Alba Sanayi Sitesi Mescidi, Emintaş 2 Mescidi, Emintaş Akel Mescidi, Emintaş Aktoker Mescidi, Emintaş Rami Mescidi, Emintaş Yüksel Mescidi, İşkent Sanayi Sitesi Mescidi, Baltaş Mescidi, Nebati İş Merkezi Mescidi, Cumhuriyet Camii (Otogar), Mareşal Fevzi Çakmak Camii, Arda Turan Spor Tesisi, Belediye Stadı, Belediye Stadı, Şehir Parkı (İSPARK)



BEŞİKTAŞ



Afet Yolal Camii, Akatlar Camii, Ahmet Akyıldız Camii, Barbaros Camii, Belediye Sitesi Camii, Büyükmecidiye Camii,

Defterdar İbrahim Camii, Dikilitaş Camii, Etiler Camii, Hesna Gündeş Camii, Küçük Mecidiye Camii, Sinanpaşa Camii, Teşrifatçı Hacımahmut Camii, Yıldız Hamidiye Camii



BEYLİKDÜZÜ



Fatih Sultan Mehmet Camii, Hz. Ebubekir Camii, Kavaklı Yeni Camii, Mevlana Camii, Hz. Yunus Camii, Sacit Ateş Camii, Hz. Ali Camii, Özkan Acar Camii, Gürpınar Merkez Camii, Hz. Hamza Camii, Osman Hasan Uzun Camii, Selahaddin Eyyübi Camii, Halim Kadıoğlu Camii, Oruçgazi Camii, Yaşar Cimilli Camii, İhlas Marmara Evleri Camii, Hz. Halit Camii, Hacı Mehmet Peker Camii, Yakuplu Evlat Camii, Haramidere San. Camii, Ehlibeyt Hz. İmam Rıza Cami, Haticetül Kübra Camii, Galibi Vakfı Külliyesi



BEYOĞLU



Büyük Piyale Paşa Camii, Kılıç Ali Paşa Camii, Tophane Nusretiye Camii, Camiikebir Camii, Arap Camii, Kamer Hatun Camii, Eyyühüm Ahmet Camii, Emin Camii, Sinanpaşa Camii, Cihangir Camii, Çorlulu Ali Paşa Camii, Sokullu Mehmet Paşa Camii, Sururi Mehmet Camii, Örnektepe Şahadet Camii, Mumcuzade Camii, Paşa Baba Tekkesi Camii, Çıksalın Camii, Handanağa Camii,Okçu Musa Camii,Makbul İbrahim Paşa Camii, Keçecipiri Camii, Mahmutağa Camii, Hacı Ahmet Camii, Kiremitçi Ahmet Camii, Yeldeğirmeni Camii Fatih Sultan Konak Camii



BÜYÜKÇEKMECE



Abdurrahim Reyhan Camii, Ahmediye Mahallesi Camii, Akşemsettin Camii, Ali Rıza Efendi Camii, Batıköy Pirireis Camii, Beykent Camii, Beykent Sanayi Sitesi Mescidi, Büyükçekmece İbrahim Sancak Camii, Çakmaklı Mh.Camii, Denizgören Mescidi, Eskiceçiftliği Mahallesi Esentepe Camii, Fatih Camii, Güzelbahçe Camii, Güzelce Güzelkent Camii, Güzelce Merkez Camii, Güzelce Yeni Camii, Güzelkent Camii, Güzelşehir İhlas Camii, Hacı İbrahim Hasan Çavuş Camii, Hacı Mehmet Uçar Camii, Hünkartepe Bilali Habeşi Camii, Hz.Ali Camii, Hz.Osman Camii, İhramcızade İsmail Hakkı Camii, Kamiloba Mahallesi Camii, Kamiloba Mahallesi Hidayet Özcan Camii, Karaağaç Mh.Camii, Kuba Camii, Kumburgaz Yeni Camii, Medine Camii, Mehmet Zeki Karakoç Camii, Merkez Camii, Mimarsinan Hz.Ebubekir Camii, Mimarsinan Kubbeli Camii, Muhammediye Camii, Mustafa Yavaş Yeni Camii, Nuri Ve Kadriye Duman Camii, Pınarkent Hacı Abdullah Camii, Sahibül Vefa Mescidi, Sancaklar Camii, Satı Çerçi Ve Oğulları Camii, Seyit Onbaşı Camii, Sokullu Mehmet Paşa Camii, Şehit Yahya Çavuş Camii, Tepecik Aksa Camii, Tepecik Fatih Camii, Tepecik Hz.Ebubekir Camii, Tepekent Fatih Sultan Mehmet Camii, Yeşiltepe Camii, Yeşilvadi Camii, Zeynel Abidin Yeni Camii, Mimar Sinan Spor Tesisi, Kemal Karasu Spor Tesisi, Büyükçekmece Tepecik Spor Şenol Güneş Spor Tesisleri



ÇATALCA



Alipaşa Camii, Akalan Mahallesi Camii, Aydınlar Mahallesi Camii, Baba Nakkaş Mahallesi Camii, Bahşayış Mahallesi Camii, Başakköy Mahallesi Camii, Belgrat Mahallesi Camii, Binkılıç Mahallesi Camii, Celebköy Mahallesi Camii, Ceylan Kent Tatil Köyü Camii, Ceylan Tatil Köyü Mescidi, Çakıl Mahallesi Yiğitler Camii, Çakıl Mahallesi Camii, Çanakça Mahallesi Camii, Çiftlikköy Mahallesi Camii, Dağyenice Mahallesi Camii, Elbasan Mahallesi Camii, Gökçeali Mahallesi Camii, Gümrük Camii, Gümüşpınar Mahallesi Camii, Hallaçlı Mahallesi Camii, Hediye Hatun Camii, Hisarbeyli Mahallesi Camii, İhsaniye Mahallesi Camii, İnceğiz Mahallesi Camii,İzzettin Mahallesi Camii, Kabakça Mahallesi Camii, Kaleiçi Çeşme Mescidi, Kalfa Mahallesi Camii, Karacaköy Mahallesi Camii, Karamandere Mahallesi Camii, Kestanelik Mahallesi Camii, Kızılcaali Mahallesi Camii, Malkarali Akif Kavukçu Camii, Merkez Kaleiçi Camii, Merkez Ulu Camii, Muratbey Mahallesi Camii, Oklalı Mahallesi Camii, Ormanlı Mahallesi Camii, Ovayenice Mahallesi Camii, Örcünlü Mahallesi Camii, Örencik Mahallesi Camii,Subaşı Mahallesi Hacı Cahit Camii,Subaşı Mahallesi Merkez Camii, Şehit Pi.Kur. Albay Gökhan PEKER C., Şeyhul İslam Çatalcalı Ali Efendi Camii, Yalıköy Mahallesi Camii, Yazlıkköy Mahallesi Camii



ESENLER



Mehmet Emin Saraç Camii, Esenler Merkez Cami, Taş Camii, Havaalanı Uhud Camii, Müslüm Duras Mescidi, Çifte Havuzlar Camii, Sabri Ülker Camii, Kemer Mah. Güneştepe Camii, Atışalanı Merkez Camii, Fatma Hatun Camii, Giyimkent idris Nebi Camii, Cabir B. Abdullah Camii



ESENYURT



Albayrak Cami, Bilali Habeşi Cami, Esenkent Cami, Fatih Sanayi Sit Cami, Gezderi Hz Ebubekir Cami, Hacı Fehime Özyurt Cami, Hacı Rıza-Hürmüz Özdemir Cami, Hüseyin Ergün Ulu Cami, Hz Ali Cami, Hz Ebubekir Cami, Hz Hamza Cami, Hz İbrahim Cami, Hz Ömer Cami, İbrahim Mermer Cami, İhsan Murat Bilgiç Cami



EYÜPSULTAN



Ağaçlı Mahallesi Camii, Ağaçlı Mahallesi Rağıp Kutmangil Camii, Akpınar Mahallesi Camii, Alibeyköy Süleyman Çelebi Camii, Selimpaşa Camii, Alibeyköy Merkez Camii, Alibeyköy Yeşiltepe Camii, Akşemsettin Camii, Mevlana Camii, Veysel Karani Camii, Çiftealan Mahallesi Camii, Hirami Ahmetpaşa Camii, Hz.Kaab Camii, Hacı Halit Keleş Camii, Ahmet Dede Camii, Şevkibey Camii, Şeyhulislam Cemalettin Ef Camii, Emniyettepe Camii, Göktürk Mh.Hz.Osman Camii, Göktürk Mh.Merkez Camii, Göktürk Mh.Ensar Camii, Güzeltepe Hz.Ali Camii, Alibeyköy Güzeltepe Camii, Çoban Çeşme Camii, Mehmet Akif Ersoy Camii, Ebu'l Hasan Harakani Camii, Hacı Osman Torun Camii, Hasan Kalyoncu Camii, Alibeyköy Mareşal Fevzi Çakmak Camii, Kısırmandıra (Işıklar) Camii, İhsaniye Mahallesi Camii, Üçşehitler Camii, Ninehatun Camii, Kaşgari Murtazaefendi Camii, Şahsultan Camii, Prof. Dr. Mahmut Esat Coşan Camii, Kaptanpaşa Camii, Eyüp Sultan Camii, Kemerburgaz Mh.Mimarsinan Camii, Kemerburgaz Mh.Merkez Camii, Hüseyin Şahin Camii, Defterdar Mahmutefendi Camii, Nişanca Mustafapaşa Camii, Zal Mahmut Paşa Camii, Cezri Kasım Camii, Odayeri Mahallesi Camii, Pirinççi Mh.Halil İbrahim Mescidi, Pirinççi Mahallesi Camii, Mücahitler Camii, Şahintepe Yeşil Camii, Rami Hal Camii, Silahtar Merkez Camii, Yıldıztabya Şerefiye Camii, Gündoğar İş Merkez Camii, Bilge İş Merkezi Camii, Avans Sanayi Sitesi Camii, Gündoğar 2 İş Merkezi Mescidi, Hicret Camii, Emintaş Binatlı Sanayi Sitesi Şehitler Mescidi, Topçular Camii, Apk İş Camii, Pınar Camii, Leylei Kadir Camii, Hz.Ali Camii, Ülker Halı Saha, Çırçır Mah. Asım Yıldız Parkı, Pirinççi Mah. Menderes Cad. Miraç Parkı Basket Sahası, Rami Açık Otoparkı, Rami Açık Oto Pazarı, Bir Nefes Sosyal Tesisleri, Silahtarağa Pazar Yeri - Oto Park, Başmakçı Sanayi Otopark Çatı Katı, Alibeyköy Yeşil Pınar Bölge Parkı



FATİH



Cerrah Mehmetpaşa Camii, Balipaşa Camii, Molla Fenari İsa Camii, Parmakkapı Kadı Asker Mehmet Efendi Camii, Cezeri Kasım Paşa Camii, Hacı Beşirağa Camii, Fatih Camii, Hafız Ahmet Paşa Camii, Pirinççi Sinan Camii, Mehmetağa Camii, Hamamı Muhittin Camii, Ahmet Emirbuhari Camii, Kazasker İvazefendi Camii, Yusuf Şucaattin Camii, Hatice Sultan Camii, İsmailağa Camii, Hızır Çavuş Camii, Tevkii Cafer Camii, Oymakapı Mescidi Mismarcı Sucaeddin Camii, Şevket Çukurbostan Camii, Yavuz Sultan Selim Camii, Beyazıt Camii, Firuzağa Camii, Davutpaşa Camii, Hekimoğlu Alipaşa Camii, Tahirağa Camii, "Piri Mehmet Paşa (Soğukkuyu) Camii, Tercüman Yunus Camii, Şepsefa Hatun Camii, Keyci Hatun Camii, Hırkai Şerif Camii, Akşemsettin Camii, Hürrem Çavuş Camii, Damat Öküz Mehmetpaşa Camii ,Hobyar Camii, Dülgerzade Camii , İskenderpaşa Camii , Pertevniyal Valide Sultan Camii ,Bıçakcı Alaaddin (Sofular) Camii , Şehzadebaşı Camii ,Damat İbrahimpaşa Camii ,Mihrimah Sultan Camii ,Neslişah Sultan Camii , Laleli Camii, Hacı Hamza Camii, Mihrişah Hacıkadın Camii, Küçük Ayasofya Camii, Sokullu Mehmet Paşa Camii, Atik İbrahim Paşa Camii, Bodrum Mesih Paşa Camii, Karagöz Mehmet Efendi Camii, Veledi Karabaş Camii, Bali Süleymanağa Camii, Çivicizade Kalburcu Mehmet Efendi Camii, Mimar Acem (Örümceksiz) Camii, Tarsus Mescidi Divani Ali Camii, Dibekli Eminbey Camii, Nuruosmaniye Camii, Süleymaniye Camii, Lutufpaşa Camii, Kaptan Sinan Paşa Camii, Kirazlı Mescidi Balıkçılar Camii, Muratpaşa Camii, Eminönü Nişancı Mehmetpaşa Camii, Yeni Camii, Saraç İshak Camii, Soğanağa Camii, Süleyman Subaşı Camii, Seyitömer Camii ,Şeyh Hüsamettin Camii ,Sucuattin Çavuş Camii ,Uzun Yusuf Camii, Zehkeri Kemal Camii , Sormagir Camii ,Kasım Çelebi Camii , Arakiyeci Ahmet Çelebi Camii , "Cambaziye (Kocamustafapaşa) Camii, Hadım İbrahimpaşa Camii , Sittei Hatun Camii , Sümbül Efendi Camii , Caferağa Camii , İbrahim Çavuş Camii , Behruzağa Odabaşı Camii ,Aydın Kethüda (Kurşunlu) Camii , Behram Çavuş Camii ,Tarakcılar Daye Hatun Camii , Gazi Ahmetpaşa Camii , Arabacı Beyazıtağa Camii , Altıpoğaça Ahmetpaşa Camii, Hacı Evhaddin Camii , Hacı Hüseyinağa Camii , Malcı Mehmet Paşa Camii , "Debbağ Hacı Piri Mehmet Efendi Camii, Gaziatik Alipaşa Camii, Molla Zeyrek Camii ,Hacı Hasan Camii



GAZİOSMANPAŞA



Azizler Camii, Ehli Beyt Cami, Evliya Çelebi Mescidi, Fatih Camii, Hilal Camii, Küçükköy Merkez Camii, Merkez Camii, Tepebaşı Yıldız Camii, Validesuyu Camii, Yıldıztabya Mimar Sinan Camii, Hacı Veyis Camii, Karadeniz Mahallesi Vahdet Camii, Yıldıztabya Camii, Pazariçi Saadet Camii, Dörtyol Camii, Beraat Camii, Karadeniz Spor Kulübü Tesisleri, Albayrak Spor Tesisleri, Sedat Balkanlı Spor Tesisleri, Küçükköy Spor Halı Saha Tesisleri, 500 Evler Spor Tesisleri



GÜNGÖREN



Akıncılar, Beyazgül, Birlik Camii, Davutpaşa Bircan Eresin Camii, Fetih Camii, Gençosman Camii, Güneştepe Mh.Kuba Camii, Hüseyin Kocacık Y.S. Camii, Haznedar Kuyulu Camii, Haznedar Merkez Camii, Hz.İbrahim Camii, Köyiçi Merkez Camii (Aliya İzzet Begoviç Parkı), Maraşal Çakmak Camii, Mehmet Akif Camii, Merter Mescidi Nurani, Tavşanoğlu Mescidi, Merter İnce Minare Camii, Merter Veysel Karani Camii, Mevlana Camii, Metin Şar Camii (15 Temmuz Şehitler Parkı), Nur Ahmet Camii, Osman Nuri Özbek Camii, Sancaktepe Camii, Siteler Camii, Sultan Fatih Camii, Söğütlü Yayla Camii, Tozkoparan Camii, Tozkoparan Uhut Camii, Yeşil Camii, Yıldız Davutpaşa Kampüs Camii



KAĞITHANE



15 Temmuz Yusuf Ömürlü Camii, Abdulhamithan Camii, Ahmet Hatipoğlu Camii, Balkan Türkleri Camii, Çağlayan Çarşı Camii, Çağlayan Yeni Camii, Çağlayan Yunusemre Camii, Çeliktepe Aydınlar Camii, Çeliktepe Merkez Camii, Dayehatun Camii, Gültepe Camii, Gürsel Mahallesi Merkez Camii, Hamidiye Camii, Hamidiye Semt Pazarı, Hamidiye Ulu Camii, Harmantepe Camii, Huzur Camii, İhramzade Camii, İmamı Gazali Camii, Mehmet Akif Ersoy Spor Tesisleri, Mehmet Akif Ertaş Camii, Mescidi Nur Camii, Nurtepe Semt Pazarı, Ortabayır Merkez Camiiü, Sadabat Camii, Sanayi Mahallesi Mehdi Sancak Spor Tesisleri, Selamet Camii, Seyrantepe Semt Pazarı, Seyrantepe Merkez Camii, Sultan Selim Meydan Camii, Süleymaniye Camii, Şirintepe Merkez Camii, Talatpaşa Abide-İ Hürriyet Spor Tesisleri, Talatpaşa Merkez Camii, Tanrıöver Camii, Terasevler Camii, Ulubatlı Hasan Camii, Vadistanbul Camii, Yahya Kemal Spor Salonu



KÜÇÜKÇEKMECE



Abdüsselam Camii, Altınşehir Orta Mahallesi Yeni Camii, Atakent Hz.Hamza Camii, Bağlar Beyazıt Camii, Bezirganbahçe Medine Camii, Cennet Mahallesi Camii, Cennet Mahallesi Yavuzselim Camii, Çamlıkaltı Mehmet Akif Camii, Darüsselam Camii, Dr. Hasan Yörük Camii, Fatih Camii, Fethiye Hasan Gümüşdağ Camii, Fevzi Çakmak Merkez Camii, Hacı Fatma Hanım Camii, Hacı Mustafa Güllü Camii, Hafız İhsan Ve Hacı Şükran Ozokur Camii, Halkalı Gültepe Camii, Halkalı İbadullah Camii, Halkalı Kavaklı Mescidi, Halkalı Merkez Camii, Halkalı Taştepe Camii, Halkalı Yenidoğan Camii, Hayati Üstün Camii, Hz.Ali Camii, Hz. Bilali Habeşi Mescidi, Hz.Ebubekir Camii, Hz. Halit Camii, Hz. Osman Camii, İçkumsal Camii, İkitelli İett Garajı Mescidi, İkitelli Mehmet Akif Mahallesi Ulu Camii, İkitelli Parseller Merkez Camii, İkitelli Şenevler Camii, İmamı Azam Camii, İnönü Mahallesi Akşemsettin Camii, İnönü Mahallesi Maslak Çeşme Ulu Camii, İnönü Mahallesi Yeşil Camii, Kanarya Hz. Ebubekir Mescidi, Kanarya Mareşal Fevzi Çakmak Camii, Kanarya Merkez Camii, Kanarya Mahallesi Gazze Camii, Kanarya Taşocakları Ulu Camii, Kanarya Yunus Emre Camii, Komsanüstü Tellibaba Camii, Konutbirlik Ehli Beyt Camii, Kuledibi Mevlana Camii, Marmara Sanayi Sitesi Camii, Nükleer Araştırma Merkezi Camii, Penyelüks Camii, Poliseğitim Merkez Camii, Rukiye Hatun Camii, Saadet Abdik Camii, Sabire Aydın Mescidi, Sefaköy Bektaşoğlu Camii, Sefaköy Çarşı Camii, Sefaköy Fevzi Çakmak Merkez Camii, Sefaköy Gültepe Camii, Sefaköy Gültepe Fatih Camii, Sefaköy İş Merkezi Mescidi, Sefaköy Kartaltepe Camii, Sefaköy Merkez Camii, Sefaköy Siteler Camii, Seyrekevler Seyran Camii, Soğuksu Evliya Barutcugil Camii, Sögütlüçeşme Akşemsettin Camii, Söğütlü Çeşme Fatih Camii, Söğütlü Çeşme Yeni Camii, Söğütlü Çeşme Yeşil Camii, Sultan Murat Merkez Camii, Süleyman Çetinsaya Camii, Şehit Halil İbrahim Yıldırım Camii, Şevki Korkmaz Camii, Takva Mescidi, , Tema İstanbul Camii, Tepeüstü Tevhit Camii, Tevfikbey Mh.Çınar Camii, Toki Merkez Camii, Toplukonut Eda Camii, Toplukonut Hacı Ömer Çetinsaya Camii, Uhuvvet Camii, Yarımburgaz Camii, Yeşilova Aliosman Camii, Yeşilova Merkez Camii, Yıldız Camii.



SARIYER



Atatatürk Otosanayi Nazmi Akbacı Cami, Oto Sanayi Şahinoğlu Mescidi, Ayazağa Çakırlar Mahallesi Mehmet Akif Cami, Ayazağa Yeşiltepe Cami, Ayazağa Mescidi Aksa Cami, Bağlarmevki Cevahirler Cami, Bahçeköy Nuray Artam Cami, Baltalimanı Fatih Sultan Mehmet Cami, Baltalimanı Merkez Cami, Baltalimanı Taşocakları Cami, Boğazkent Fatih Sultan Mehmet Cami, Büyükdere Kocataş Mahallesi Cami, Cumhuriyet Mahallesi Hacıosman Cami, Çamlık Sevgi Cami, Çamlıtepe Ebu Bekir Cami, Çamlıtepe Merkez Cami, Çamlıtepe Aşağı Mahallesi Cami, Çayırbaşı Cezayirli Gazi Hasan Paşa Cami, Çayırbaşı Dağevler Esentepe Cami, Çayırbaşı Ptt Evleri Cami, Demirciköyü Mahallesi Cami, Dostevler Cami, Emirgan Hamidi Evvel Cami, Fatih Ormanı Cami, Fatih Sultan Mehmet Cami, Garipçeköyü Mahallesi Cami, Gümüşdere Mahallesi Cami, Huzur Cami, Oto Sanayii Cami, Hz.Ebubekir Cami, Çiçek Cami, İstanbul Teknik Üniversitesi Abdülhakim Sancak Cami, İstinye Neslişah Sultan Cami, İstinye Yunus Emre Cami, Kalenderüstü Cami, Kilyos Kumköy Cami, Kireçburnu Gümrükçü İshak Ağa Cami, Reşitpaşa Ahmet Celalettin P. Cami, Reşitpaşa Doğanevler Cami, Reşitpaşa Doğanevleri Kocatepe Cami, Rumeli Feneri Mahallesi Yeni Cami, Rumelifeneri Mh. Ramazanağa Cami, Sarıdağ Tepeüstü Mh. Cami, Şifa Cami, Tarabya Aydınevler Ebubekir Cami, Tarabya Merkez Cami, Tarabya Şenevler H.Cemal Yazgan Cami, Uhut Cami, Yeni Mahallesi Havantepe Cami, Yeniköy Çarşı Merkez Cami, Yeniköy Yeni Cami, Yeşilevler H.R.Ş.Dedeman Cami, Zümrütevler Cami, Adile Sadullah Mermerci Polis Meslek Yüksek Okulu Mescidi, Ayazağa Cendereci Muhittin Çelebi Cami, Ayazağa Osman Kuyu Cami, Ayazağa Mahallesi Evyap Cami, Ayazağa Şerife Bacı Cami, Bahçeköy Cami, Bahçeköy Yeni Mahallesi Cami, Baltalimanı Serhazin Süleymanağa Cami, Rumeli Hisar Ali Pertek Cami, Rumeli Hisarı Boğazkesen Cami, Rumeli Hisarı Hacı Kemalettin Cami, Büyükdere Karamehmet Kethüda Cami, Cumhuriyet Mahallesi Merkez Cami, Çayırbaşı Dağevleri Cami, Dağevleri Orta Cami, Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Cami, İmamı Azam Cami, Küçükarmutlu Merkez Cami, Ferahevler Hacı Müşire Karakuş Cami, Hisarüstü Nafibaba Cami, Hisarüstü Merkez Cami, İstinye Kürkçübaşı Cami, İstinye Kaplıcalar Mev.Cami, Koru Mahallesi Boğaziçi Cami, Şehitler Mescidi, İstinye Mahmut Çavuş Cami, İstinye İtfaiye Mescidi, İstinye Osman Reis Cami, İstinye Poligon Cami, Kısırkaya Mh.Cami, Kilyos Yeni Cami, Maden Mahallesi Cami, Maden Mahallesi Tepeüstü Cami, Sarıyer Yeni Merkez Cami, Maslak Üçyol Cami, Medineli Hacı Osman Cami, Mehmet Kethüda Cami, Pınar Mahallesi Osman Kabil Cami, Pınar Mahallesi Yeni Cami, Reşitpaşa Mihrişah Sultan Cami, Hacı Ahmet Yesevi Cami, Rumeli Kavagı Yusufağa Cami, Rumeli Kavak Ulu Cami, Tarabya Birlikevler Cami, Mehmet Şükrü Çakıroğlu Cami, Uskumruköyü Mahallesi Cami, Yeni Mahallesi Cami, Zekeriyaköy Mahallesi Cami



SİLİVRİ



Abdullah Aliye Can Camii Avlusu, Ahmet İstif Camii Avlusu, Silivri Şehir Stadı, Alipaşa Mh.Camii Avlusu, Semizkumlar Futbol Sahası, Esentepe Camii Avlusu, Gümüşyaka Pazar Yeri, Hacı Dursun Yıldırım Camii Avlusu, Hacı Emine Akbulut Camii Avlusu, Karakaş Cami Avlusu, Kiptaş Camii Avlusu, Mimarsinan Camii Avlusu, Piri Mehmetpaşa Camii Avlusu, "Saniye İlyas Kancıoğlu , Sanayiciler Camii Avlusu", Selimpaşa Mehmet Karasu Spor Tesisleri, Selim Paşa Camii Avlusu, Selimpaşa Mehmet Şirin Hanife Ergül Camii Avlusu, Şüheda Camii Avlusu, Şükrü Özdemir Hicret Camii Avlusu, Zeki Çevik Camii Avlusu, Akören Futbol Sahası, Bekirli Camii Avlusu, Beyciler Camii Avlusu, Büyük Çavuşlu Pazaryeri, Büyükkılıçlı Camii Avlusu, Büyüksinekli Camii Avlusu, Çanta Futbol Sahası, Çayırdere Pazar Yeri, Çeltik Pazar Yeri, Danamandıra Camii Avlusu, Değirmenköy Futbol Sahası, Fener Futbol Sahası, Gazitepe Futbol Sahası, K.Kılıçlı Mahallesi Camii Avlusu, Kadıköy Meydan, Kavaklı Futbol Sahası, Kurfallı Camii Avlusu, Küçüksinekli Camii Avlusu, Ortaköy Futbol Sahası, Sayalar Camii Avlusu, Seymen Camii Avlusu, Yolçatı Camii Avlusu, Silivri Yeni Mahalle Kapalı Pazar Yeri, Öğretmen Evi Önü , Tören Ve Otopark Alanı



SULTANGAZİ



Sultançiftliği Merkez Camii, Cebeci Camii, Cebeci Birlik Camii, Çimen Camii, Gazi Mahallesi Mevlana Camii, Göztepe Yeni Camii, Habipler Mahallesi Camii, Hz. Ali Camii, Kanuni Sultan Süleyman Camii, Marangozlar Sitesi Camii, Mehmet Akif Ersoy Camii, Mescidi Selam Camii, Siteler Camii, Sultan Camii, Sultançiftliği Hayırlıoğlu Camii, S.Çiftliği Veysel Karani Camii, Ulu Camii, Yavuz Sultan Selim Camii, Halife Hz.Ebu Bekir Camii, Yayla Mahallesi Camii, Yeşiltepe Camii

Şişli; 19 Mayıs Fulya Balçık Camii, Çiftecevizler Camii, Dolapdere Mescidi, Esentepe Camii, Feriköy Paşa Mahallesi Camii, Feriköy Yayla Camii, Filiz Camii, Fulya Mehmetçik Camii, Fulya Yeni Camii, Hacı Ayşe Sarıgül Camii, Hacı Nimet Özden Camii, Hacı Sefer Dursun Camii, Halil Rıfatpaşa Mh.Camii, Harbiye İtfaiye Mescidi, Hasan Zeynep Camii, İzzetpaşa Çiftliği Camii, Kurtuluş Camii, Kuştepe Merkez Camii, Mahmut Şevketpaşa Anadolu Camii, Mecidiyeköy Merkez Camii, Mecidiyeköy Tevfikağazade Camii, Okmeydanı Perpa Mescidi, Osman Sağnak Camii, Şişli Camii, Şişli Etfal Hastahanesi Camii, Teşvikiye Camii, Zincirli Kuyu Camii, Feriköy Spor Kulubü, Şişli Spor Kulubu



ZEYTİNBURNU



Merkezefendi Camii, Seyitnizam Camii, Süleyman Çetinsaya Camii, Merkezevler Mescidi, İbnikemal Camii, Belediye Mescidi, Atagarajı Camii, İlyaszade Camii, Sahil Camii

