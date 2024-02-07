Cumhur İttifakı'nda seçim mesaisi | AK Parti heyeti, MHP ve BBP temsilcileri ile görüşecek

Ahmet Örsoğlu / NTV Ankara

AK Parti’de aday belirleme mesaisinin sonuna geliniyor.

Yerel seçimler için geri sayım sürerken, AK Parti ve MHP heyetleri işbirliği için 8 Şubat Perşembe günü bir araya gelecek.



Görüşmelerde belediye meclis üyelikleri ele alınacak.

Edinilen bilgilere göre, belediye meclisinde her 4 üyeden birinin kadın, birinin ise gençlerden oluşması hedefleniyor.

Hukukçu, mühendis, mimar gibi mesleklerden yeteri kadar aday bulunmasına da özen gösterilecek. Partilerde görev alma süreleri dikkate alınacak. Uzun süredir parti için faaliyet gösterenlere öncelik verilecek.

AK Parti heyeti yarın, BBP temsilcileri ile de bir araya gelecek. Görüşmelerde yerel seçim ittifakına son şeklinin verilmesi planlanıyor.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, HALKLA BULUŞMA PROGRAMLARINI SÜRDÜRECEK



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yerel seçim mesaisi ise sürecek.



Erdoğan'ın şubat ayı ortalarında seçim koordinasyon merkezi ve seçim işleri toplantılarına katılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıl dönümü dolayısıyla başladığı şehir buluşmalarını ise sürdürecek.

Erdoğan'ın özellikle muhalefetin elinde bulunan şehirleri ziyaret etmesi yeni projeleri halka tanıtması bekleniyor.

İstanbul, Ankara ve İzmir gibi önemli büyükşehirlerde halkla buluşmalar ise seçimlere kısa süre kala gerçekleşecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile ortak mitingler yapması da planlamalar arasında.

