Cumhur İttifakı'nın seçim planı | Anket sonuçları Erdoğan'a sorulacak

Haber: Ahmet Örsoğlu

31 Mart 2024'te yapılacak yerel seçime az bir süre kaldı.

Partiler son hazılıklarını yaparken ittifak için 8 komisyon toplantısı yapan AK Parti ve MHP'li kurmaylar, büyükşehir, il ve ilçe başkan adaylarını netleştirmeye çalışıyor.



NTV'nin edindiği bilgilere göre iki parti, 2019 yerel seçimine benzer bir ittifak yürütecek.



Adana, Mersin ve Manisa'da MHP adayının desteklenmesi beklentiler arasında yer alıyor.



CUMHUR İTTİFAKI'NIN SEÇİM PLANI



Ak Parti, Cumhur İttifakı'nı oluşturan Yeniden Refah, Büyük Birlik Partisi, DSP ve Hüdapar ike de ortak çalışma yapabilir.



Yeniden Refah Partisi'nin İstanbul ve Ankara'da AK Parti'nin adayını desteklemeye hazır olduğu iddia ediliyor.



Ancak iki parti arasında henüz bir görüşme yapılmadı.



AK PARTİ İSİM İSİM ANKET YAPACAK



AK Parti, İstanbul ve Ankara için isim bazlı anketler yaptıracak.



Kamuoyu yoklamasında "Hangi ismi belediye başkanı olarak görmek istersiniz?" diye sorulacak.



Çıkacak sonuçların aralık ayı sonu gibi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulması bekleniyor.



AK PARTİ'NİN SEÇİM MİTİNGLERİ



Ocak ayının ikinci haftasından sonra başlaması beklenen mitingler daha çok hafta sonlarına yayılacak.



Erdoğan'ın deprem bölgesine öncelik vermesi beklentiler arasında yer alırken ilk ziyaretlerin Kahramanmaraş, Hatay, Malatya ve Gaziantep gibi şehirlere yapılması planlanıyor.



İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlerde yapılacak mitinglerin ise seçimlere kısa süre kala olacağı belirtiliyor.

