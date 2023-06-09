Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum'dan yeni anayasa mesajı

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, yeni anayasada "Kurucu lider Atatürk’ün, Cumhuriyet’in, üniter yapının, adalet ve insan haklarına dayanan, demokratik, laik, sosyal devlet ve hukuk devletinin" kaide olacağını söyledi.



Uçum, ''Resmî dilin Türkçe, bayrağın ay yıldızlı al bayrak, millî marşın İstiklal Marşı, başkentin Ankara olduğu bir anayasa olacak." ifadesini kullandı, yeni anayasada başkanlık sisteminin korunacağını belirtti.



Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum, "Özgürlükçü Anayasa: Kişinin her türlü hak ve özgürlüklerinin hem bireysel hem kolektif yönleriyle eksiksiz yer aldığı, hak ve özgürlüklerin esas, sınırlamaların istisna olduğu anayasa." ifadelerini kullandı.

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