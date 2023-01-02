Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2022'de ihracat 254 milyar dolarla rekor kırdı

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İhracatta geçen yıl Cumhuriyet tarihinin rekoru kırıldı.

İhracat rakamlarını İstanbul'da açıklayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2022 yılında ihracatın yüzde 12,9 artışla 254 milyar doları aşarak rekor kırdığını belirtti.

Sözlerine, ''Hayata geçirdiğimiz demokrasi ve kalkınma adımlarıyla geleceğin altyapısını kurduk'' diyerek başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Covid-19 salgını, küresel tedarik zincirindeki aksamalar ve Rusya-Ukrayna savaşı gibi konuların Türk ekonomisinin hızını kesmediğini belirtti.



Erdoğan, ''Dünyanın ciddi sıkıntılarla mücadele ettiği bir dönemde yatırımları hızlandırmak, üretimde söz sahibi olmak, katma değer ve marka oluşturmak gibi işleri başarmak öyle kolay değil. Bu tablo Türkiye'nin artık krizlerin altında ezilen değil, krizleri yöneten bir ülke olduğu anlamına gelir'' dedi.



''İHRACAT YÜZDE 12,9 ARTTI''

Geçen yılın ilk 3 çeyreğinde yüzde 6,2'lik bir büyüme kaydettiklerini belirten Erdoğan, 2022 ihracat rakamlarını da ''Küresel olumsuzluklara rağmen 2022 yılı ihracatımız geçen yıla göre yüzde 12,9 oranında artışla 254,2 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Cumhuriyet tarihimizin rekoru olan bu ihracat rakamı ülkemize, milletimize, ekonomimize hayırlı olsun'' sözleriyle açıkladı.

''DİZİ İHRACATINDA TÜRKİYE İKİNCİ SIRADA''

''Hedefimiz, Türkiye'nin dünyanın en çok ihracat yapan ilk 10 ülkesi arasındaki yerini almasını sağlamaktır'' diyerek sözlerine devam eden Erdoğan'ın konuşmasında şunları ekledi:

''Bundan 20 yıl önce yola çıktığımızda 36 milyar dolar olarak devraldığımız ihracatımızı tam 7 kat artırdık. Milli paramızla ihracat yaptığımız ülke ve bölge sayısı 197'yi buldu. Mal ve hizmet ihracatında yazdığımız bu başarı hikayesiyle hamdolsun 350 milyar dolara ulaşan büyük bir ihracat ekonomisini hep birlikte oluşturduk. Bugün Türkiye, ABD'den sonra dizi ihracatında ikinci sıradadır. Sağlık hizmetleri ihracatında hedefimizi 2023 için 5 milyar dolar olarak belirliyoruz''

İSTANBUL'A YENİ FUAR ALANI

Erdoğan, İstanbul'da Atatürk Havalimanı'nın yanında toplam 433 bin metrekareye ulaşacak fuar alanının yapımına başlandığını açıkladı.