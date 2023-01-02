Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2022'de ihracat yüzde 12,9 arttı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2022 yılı dış ticaret rakamlarının açıklanacağı programa katıldı.

Sözlerine, ''Hayata geçirdiğimiz demokrasi ve kalkınma adımlarıyla geleceğin altyapısını kurduk'' diyerek başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Covid-19 salgını, küresel tedarik zincirindeki aksamalar, Rusya-Ukrayna savaşı gibi konular ekonomimizin hızını kesmedi. Dünyanın ciddi sıkıntılarla mücadele ettiği bir dönemde yatırımları hızlandırmak, üretimde söz sahibi olmak, katma değer ve marka oluşturmak gibi işleri başarmak öyle kolay değildir. Bu tablo Türkiye'nin artık krizlerin altında ezilen değil, krizleri yöneten bir ülke olduğu anlamına gelir'' açıklamasında bulundu.



''İHRACAT YÜZDE 12,9 ARTTI''



2022 ihracat rakamlarını açıklayan Erdoğan, ''Küresel olumsuzluklara rağmen 2022 yılı ihracatımız geçen yıla göre yüzde 12,9 oranında artışla 254,2 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Cumhuriyet tarihimizin rekoru olan bu ihracat rakamı ülkemize, milletimize, ekonomimize hayırlı olsun'' dedi.

''Hedefimiz, Türkiye'nin dünyanın en çok ihracat yapan ilk 10 ülkesi arasındaki yerini almasını sağlamaktır'' şeklinde konuşan Erdoğan, açıklamalarını şu şekilde sürdürdü:

''Bundan 20 yıl önce yola çıktığımızda 36 milyar dolar olarak devraldığımız ihracatımızı tam 7 kat artırdık. Milli paramızla ihracat yaptığımız ülke ve bölge sayısı 197'yi buldu. Mal ve hizmet ihracatında yazdığımız bu başarı hikayesiyle hamdolsun 350 milyar dolara ulaşan büyük bir ihracat ekonomisini hep birlikte oluşturduk. Bugün Türkiye, ABD'den sonra dizi ihracatında ikinci sıradadır''



