Cumhurbaşkanı Erdoğan: 50 dakikalık yol 5 dakikaya düşecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de Çanakkale Ayvacık-Küçükkuyu Yolu Assos ve Troya Tünelleri Açılış Töreni'ne canlı bağlantı ile katıldı.

Erdoğan'ın şu sıralar burada yaptığı konuşmadan öne çıkanlar şöyle:

"Yatırım bedeli 4,6 milyar lira olan bir projeyi daha hizmete almış oluyoruz. Toplamda 9 kilometre olan bu yol Balıkesir ve İzmir'e ulaşımı sağlayan aksın en önemli bölümlerinden. Tüneller sayesinde Kaz Dağları'na en ufak zarar vermeden 50 dakikalık yolculuğu 5 dakikaya düşürdük. Yıllık kazancımız ise 133 milyon lira oldu.

Yazın tatilcilerin kışın bölge halkının ulaşımını rahatlatacak projede emeği geçenleri tebrik ediyorum. Anadolu'nun diğer yerleri gibi Çanakkele'nin diğer köşeleri tarihimizin hazineleriyle bezelidir.



Muhalefet toplanıp dağılmaktan başka bir şey yapmazken biz usta bir satranç oyuncusu gibi geleceği planlıyoruz. Daha önce milletimizi nasıl 2023 hedeflerimize buluşturduysak şimdi 2053 vizyonuyla buluşturuyoruz.

Türkiye'yi kötü günlerine geri döndürmek isteyenler elbette var. Milletimiz elde ettiği kazanımların değerini biliyor. Gençlerimizin Türkiye Yüzyılı konusundaki heyecanını söylemeyi gerek bile duymuyorum. Türkiye asla haritada görünen sınırlarından itibaren bir ülke değildir. Bizim gönül sınırlarımız ecdadımızın 3 kıta 7 iklim diye ifade ettiği genişliktedir.



