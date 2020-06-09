Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: 65 yaş üstü ve 18 yaş altı için yeni karar

65 yaş ve üzeri vatandaşlara hergün sokak izni geliyor, 18 yaş altına yönelik kısıtlamalar kaldırılıyor.

Nikah salonları 15 Haziran'da; sinema, tiyatro ve düğün salonları ise 1 Temmuz'dan itibaren açılacak...

Corona virüs önlemleri kapsamında alınan kısıtlamalara ilişkin yeni kararları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıkladı.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi uzun bir aradan sonra ilk kez yüz yüze toplandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki toplantı saat 16.00'da başladı ve yaklaşık 3 saat sürdü sürdü.

YÜZ YÜZE İLK KABİNE

Beştepe'deki toplantıda alınan kararları açıklamak üzere Cumhurbaşkanı Erdoğan, kameralar karşısına geçti.



"Uzun bir aradan sonra yüz yüze gerçekleştirdiğimiz kabine toplantımız sona erdi. Attığımız adımların çok yönlü değerlendirmesini yaptık" diyen Erdoğan, "Avrupa ile kıyasla en az can kaybı kısıtlama ve ekonomik sıkıntıyla atlattığımız bir geçektir. Kökü kazınana kadar maske, mesafe ve temizlik ile hayatımızı düzenlememiz gerektiği gerçeğini hatırlatmak istiyorum. yeni normal dediğimiz düzenin devam edeceği gerçeğine kendimizi alıştırmalıyız" dedi.

YENİ DÖNEM UYARISI

Erdoğan, "Bu mücadeleyi yürütmek için her imkana sahibiz. Sadece salgın sürecinde hizmete açtığımız hastanelerin yatak ve yoğun bakım kapasiteleri bile pek çok ülkenin toplamıyla yarışacak düzeydedir. Sağlık sistemimiz dünyaya örnek olmuştur. Sağlık ordumuzla 83 milyon vatandaşımızın hizmetindeyiz. İstemediğimiz görüntüler zaman zaman oluyor. Ama kurallara uymanın genel olduğu düşüncesindeyim. Sağlık ve ekonomik tedbirleri sıkı tutmak zorundayız. Milletimden yeni dönemin kurallarına uyarak işlerine sıkı sıkı sarılarak bu sürece destek vermelerini istiyorum" diye konuştu.

YENİ KARARLAR

"Hiçbir salgının, tehdidin, ülke ve millet olarak birliğimizden, beraberliğimizden, kardeşliğimizden, dayanışmamızdan büyük olmadığı inancıyla yolumuza devam ediyoruz" diyen Erdoğan, "Kısıtlamaları gelişmelere göre değerlendirip sonuçları paylaşıyoruz" dedi ve bu haftaki toplantıda alınan yeni kararları şöyle sıraladı:

- Lokanta, kafe, kıraathane, restoran gibi işletmelerin kapanış saati saat 22.00'den 24.00'e uzatıldı.

- Sinema, tiyatro ve gösteri merkezi gibi işletmeler 1 Temmuz'dan itibaren belirlenen kurallara göre faaliyete geçebilecek.



- 65 yaş üstü her gün saat 10.00 ila 20.00 saatleri dışarı çıkabilecek.

- 18 yaş altı ile ilgili kısıtlama, küçüklerin ebeveynlerinin refakatinde olmaları şartıyla tümüyle kaldırıldı.

- Nikah salonları 15 Haziran'dan, düğün salonları ise 1 Temmuz'dan itibaren belirlenen kurallara uygun şekilde hizmet vermeye başlayacak.



SAĞLIK BAKANI KOCA UYARDI: ÇOK FAZLA NORMALLEŞMEYELİM



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan diğer başlıklar şöyle:



"Çalışanlarını, kısa çalışmaya geçiren veya ücretsiz izne ayıran işverenlerimize normalleşme desteği vereceğiz.



25 yaşın altındaki gençlerin istihdamını destekleyerek beceri ve deneyim kazanmalarını temin edeceğiz.



Çalışanlarımız, emeklilikte daha da rahat edecekler. Bunun için devlet elini taşın altına koyacak.



Türkiye'nin istihdam kalkanını hızlıca devreye aldıktan sonra tamamlayıcı emeklik sistemini 2022'de yürürlüğe sokacağız.



Üretim, ticaret ve lojistik avantajlarımızla salgın sonrasında dünya ekonomisindeki yerimizi daha da güçlendireceğiz.



İstihdam Kalkanı Paketi'ni dönem projesi olarak görmüyor, istihdamı destekleyecek kalıcı atılımın ateşleyicisine dönüştürmek istiyoruz.



Enflasyonun, hedeflediğimiz seviyelere inmesini sağlayarak bu olumlu süreci desteklemekte kararlıyız."

KOCA'DAN TOPLANTI DEVAM EDERKEN PAYLAŞIM

Bakanlar Kurulundayım. Ne diyeceğim, dışarıdan alacağım duyumlara bağlı. Maske + sosyal mesafede an itibariyle artış var mı? — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 9, 2020

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kabine toplantısı devam ederken sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Koca paylaşımında "Bakanlar Kurulundayım. Ne diyeceğim, dışarıdan alacağım duyumlara bağlı. Maske + sosyal mesafede an itibariyle artış var mı?" ifadelerini kullantı.