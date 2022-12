Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Teknolojiye 4 milyar lira destek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen "1 Milyon İstihdam Projesi Kamuoyu Bilgilendirme Programı"nda konuştu.

Erdoğan, 7 başlıktan oluşan teknoloji destek paketini açıkladı.



''TERSİNE BEYİN GÖÇÜ TEŞVİKLERİMİZLE ÖNEMLİ BİR YERE GELDİK''



Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Ar-Ge merkezlerimizle, teknoparklarımızla, kuluçka merkezi desteklerimizle, tersine beyin göçü teşviklerimizle önemli bir yere geldik'' dedi.



''5 ÖNEMLİ UNSUR KALKINMAMIZIN TEMELİNİ TEŞKİL EDİYOR''



Erdoğan, 5 önemli unsurun kalkınmanın temelini teşkil ettiğini, bunların yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve cari fazla yoluyla büyüme olduğunu dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, teknoloji alanındaki girişimlerin, ülkenin ekonomik büyümesindeki önemini, son yıllarda milyar dolarlık değerlere ulaşan bilişim şirketlerine bakarak görülebileceğini ifade ederek, "Gençlerimizin belki bir iş, ürün veya oyun fikriyle kurdukları girişimler vasıtasıyla girdikleri yolda elde ettikleri başarılarla bizler de gurur duyuyoruz. Önümüzdeki dönemde çok daha fazla sayıda bu tür başarı örneklerini ülkemize birlikte kazandıracağız" diye konuştu.



"ŞİMDİ HİZMETLERİN GÖÇEBELİĞİNİ KONUŞUYORUZ"



Bilişim sektörünün bir diğer özelliğinin de mekandan bağımsız çalışmaya imkan sağlaması olduğuna işaret eden Erdoğan, şunları kaydetti:



"Bugün yararlandığımız pek çok teknolojik hizmetin bize ülkenin veya dünyanın neresinden sağlandığını bilemiyoruz. Ürünlerin ve hizmetlerin geliştirilmesinde de benzer bir süreç yaşanıyor. Eskiden tarih kitapları insanların göçebeliğini yazardı. Şimdi hizmetlerin göçebeliğini konuşuyoruz. Dijital göçebeliğin yaygınlaşması, özellikle gelişmekte olan illerimizdeki gençlerimizin katma değeri yüksek bilgi teknolojileri alanında istihdamını kolaylaştırıyor. Biz de fırsatı değerlendirmek için yeni projeler geliştiriyor ve uygulamaya geçiriyoruz."



Cumhurbaşkanı Erdoğan, bilgi teknolojilerinin hızla gelişmesi ve yaygınlaşmasıyla ortaya çıkan nitelikli personel ihtiyacının, çeşitli alanlarda somut olarak görülmeye başlandığına işaret ederek, şöyle konuştu:



"Mesela yerli otomobilimiz Togg üreticileri tarafından bir mobil cihaz olarak tanımlanıyor. Dolayısıyla bu sınıftaki araçların veya cihazların üretimi yanında bakımı ve idamesi için de daha çok nitelikli teknoloji personeline ihtiyaç olacak. Giderek yaygınlaşan akıllı ev ve bina sistemleri gibi gelişmeler, artan sayıda nitelikli personel ihtiyacı ortaya çıkartıyor. Benzer örneklerin çoğalmasıyla bilgi teknolojileri alanındaki pozisyonlar artık bugünün ve geleceğin mesleği olarak tanımlanıyor. Bu bakımdan Yazılımcı İstihdamı Projemizle Türkiye'nin dijital dönüşümüne de katkı sağlıyoruz."



"BİLİŞİM PERSONELİ İHTİYACI HIZLA ARTIYOR"



Erdoğan, temel eğitim grubundaki çocuklar ve ebeveynleri için hazırlanan eğitimlere gösterilen yüksek ilgiyi de buna bağladığını, projede 7 yaşından başlayıp 70 yaş üstüne kadar çıkan kullanıcı çeşitliliğinin, milletin topyekun teknolojik gelişmeleri sahiplendiğini gösterdiğini dile getirdi.



Güvenli internet kullanımını öğrenmek için sisteme dahil olan 73 yaşındaki Mehmet Bey'in de dijital ebeveynlik eğitimi alan 51 yaşındaki Ayşe Hanım'ın da bu sürecin birer parçası olduğuna dikkati çeken Erdoğan, "Aynı şekilde 7 yaşındaki Poyraz'dan 8 yaşındaki Abdullah'a, 9 yaşındaki Alya'ya kadar 10 binlerce çocuğumuz, aldıkları eğitimle kodlama, yapay zeka, siber güvenlik konularına şimdiden hakim oldular. Benim torunum bile evde, 2 yaşında, 3 yaşında aman ya Rabb'im bizi solladı gidiyor. Bu projeyle dijital alana giriş yapan evlatlarımızın ileride neler başarabileceklerini şimdiden hayal edebiliyoruz" ifadelerini kullandı.



Erdoğan, kamunun bilişim altyapısına verdiği önemin en güzel sonuçlarının e-Devlet uygulamasıyla alındığına dikkati çekerek, bu altyapıları kuran ve idamesini sağlayan kurumların bilişim personeli ihtiyacının da hızla arttığını söyledi.



Benzer gelişmelere özel sektör şirketlerinde de şahit olduklarını ifade eden Erdoğan, "Biz de kendimizi bu geleceğe göre hazırlamaya başladık. Türkiye Yüzyılı vizyonumuzun en önemli başlıklarının bilim, iletişim, dijital, verimlilik olduğunu sizlere hatırlatmak isterim. Gençlerimizde günümüz yazılım teknolojilerinin temelini oluşturan algoritmanın mucidi Harezmi'nin, robot teknolojisinin mucidi Cezeri'nin mirasını yaşatacak azmi ve iradeyi görüyorum" dedi.



"EN ÖNEMLİ AVANTAJIMIZ SİZLERSİNİZ"



Erdoğan, yatırım, istihdam, üretim, ihracat, cari fazla yoluyla büyümeyi esas alan bir yönetim olarak bu alanların her birindeki gelişmelerden ziyadesiyle memnuniyet ve heyecan duyduklarını belirterek, şunları kaydetti:



"İstihdamda, 31 milyonu geçerek tarihimizin en büyük rakamına ulaşmış olmak, en büyük sevinç kaynağımızdır. Sadece son bir yılda 1,5 milyona yakın istihdam sağlamış olmamız, uyguladığımız programın gücüne ve isabetine işaret ediyor. Küresel gelişme ve büyümenin teknoloji ağırlıklı bir istikamete kayması, bizi dijital dönüşüm ve bilgi teknolojileri alanına daha çok eğilmeye yöneltti. Kurumsal yapılardaki ve iş yapma biçimlerindeki değişimi hızla ülkemize uyarlayacak çalışmalar yürütüyoruz. Hiç şüphesiz bu süreçteki en önemli avantajımız, beşeri sermaye gücümüzün zenginliğidir, yani sizlersiniz.



Geçtiğimiz 20 yılda altyapımıza yaptığımız büyük yatırımı, yetişmiş insan potansiyelimizle taçlandırarak, Türkiye Yüzyılı'na güçlü bir giriş yapmayı hedefliyoruz. Çevrenin korunmasından küresel krizlere karşı dirençli bir siyasi ve ekonomik yapı inşasına kadar attığımız her adımda bu hedefi gözetiyoruz. Dünyanın kalanına göre geleceğimize güvenle bakmak için pek çok sebebimiz bulunuyor. Elbette hala çözmemiz gereken sıkıntılarımız da var. Ama bunların hiçbiri önümüzdeki fırsatları ve imkanları en iyi şekilde değerlendirmemize mani değildir. Hayata geçirdiğimiz her atılım gibi yazılımcı istihdamı projesini de bu doğrultuda atılmış bir adım olarak görüyoruz."



4 MİLYAR LİRALIK TEKNOLOJİ DESTEK PAKETİ



Erdoğan, milletin bu alandaki heyecanını ve gayretini desteklemek için hazırladıkları müjdeleri paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Birinci müjdemiz, 'Hazine Destekli Kefalet Sistemi' kapsamında açıkladığımız 200 milyar liralık desteğin 4 milyar liralık kısmını teknoloji destek paketi olarak ayırdık. Bu paketle teknoloji odaklı yatırım, blok zinciri, yapay zeka, akıllı şehir gibi alanlarda KOBİ ölçeğine sahip teknoloji firmalarımızı destekleyeceğiz.



İkinci müjdemiz, bir milyar lira kefalet limitini haiz, dijital dönüşümü destekleme paketiyle KOBİ'lerin dijital dönüşüm süreçlerini tamamlamalarını hedefliyoruz. Bu çerçevede KOBİ'lerimize personel desteği, internet altyapısı kurulumu ve kiralanmasına ilişkin giderler, donanım desteği ve yazılım lisansı giderleri gibi alanlarda destek vereceğiz.



Üçüncü müjdemiz, veri merkezi sektörümüzü geliştirmek uluslararası veri merkezi ve bulut işletmecilerini ülkemize çekmek amacıyla mali teşvikler yanında icraat çalışması da yapıyoruz.



Dördüncü müjdemiz, araştırma-geliştirme merkezleri ve teknoloji geliştirme bölgelerinde çalışan bilişim personeline yüzde 100 uzaktan çalışma desteği sağlayacağız.



Beşinci müjdemiz, kamuda görev yapan bilişim personelinin sayısında 2023'te çok ciddi oranda artırıma gideceğiz.



Altıncı müjdemiz, kamu bankalarımız vasıtasıyla bilişim alanındaki girişimlere özel, 6 ay geri ödemesiz yeni bir girişimci kredisi vereceğiz.



Yedinci müjdemiz, imalat ve bilişim sektörlerinde ilave istihdam yapan iş yerlerine verilen aylık 10 bin liraya kadar sigorta prim desteğini de 2023 sonuna kadar uzatacağız."