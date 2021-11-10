Cumhurbaşkanı Erdoğan: Asıl önemli olan Atatürk'ü anlamak

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumunca düzenlenen anma etkinliğine katıldı.

Erdoğan'ın şu sıralar burada yaptığı konuşmadan öne çıkanlar şöyle:

"Amacımız Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılında ülkemizi layık olduğu seviyeye çıkarmaktır. Her alanda kurduğumuz sağlam altyapı üzerinde, siyasi ve ekonomik gücüyle dünyanın birinci liginde iddia sahibi bir Türkiye inşa etmenin gayreti içindeyiz.

Küresel krizlerin üstesinden başarıyla gelen hangi engelle karşılaşırsa karşılaşsın mücadeleden vazgeçmeyen bir ülke olarak hedeflerimize ilerliyoruz. Yeni hizmetlerle Cumhuriyeti yaşatmak için gece gündüz çalışıyoruz.

Atatürk'ü anmak elbette önemlidir, ama asıl olan Atatürk'ü verdiği mücadelenin izini sürerek gerisindeki sebepleri doğru tespit ederek anlamaktır. Dilinden Atatürk'ün ismini düşürmeyen ama onu anlamakta gayret göstermeyen bir kesim hep olmuştur.

Milli iradenin üstünlüğü temeline inşa eden yeni devletimizin 2 bin yıllık devlet silsilemizin devamı olduğu unutulmamıştır. Milletimiz her tökezlemenin ardından devletine daha güçlü sahip çıkarak dost, düşman herkese göstermiştir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün görev yaptığı yerler ve ulaşmak istediği yerler size tanıdık gelmiştir. Mustafa Kemal Suriye'de, Libya'da, Kafkas sınırında... Bize Suriye'de Lİbya'da ne işiniz var diyorlar. Hani siz Atatürk'ün izinden gidiyordunuz?"



