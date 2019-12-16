Cumhurbaşkanı Erdoğan: Avrupa'da yabancı değil ev sahibiyiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

"Dün acı vatan olan Avrupa sizlerin yeni yurdu ikinci vatanı haline geldi.

Kardeşlerimiz hamdolsun kıtanın tamamında kök saldı.

Biz gerek İsviçre'de gerekse Avrupa'nın diğer ülkelerinde hayat kuran insanlarımızı beşeri bir köprü olarak görüyoruz.

Son 17 yılda daha önce hayal dahi edilemeyen pek çok adım attık.

Türk dilinin ve kültürünün yaygınlaştırılması amacıyla dünyanın her yerinde Yunus Emre enstitüleri açıyoruz.

Yurt dışında yaşayan her bir kardeşimiz, Türk milletinin temsilcisidir ve 82 milyon vatandaşımızdan hiçbir farkı yoktur

Pasaport harçlarını yurt dışında yerleşik vatandaşlar için yarı yarıya düşürdük.



Yabancı makamlarca atanan veli ya da vasinin pasaport işlemlerini yapabilmesinin önünü açtık.

İnşallah bundan sonra sizlerin hayatlarını kolaylaştıracak adımlar atacağız.

Asimilasyona ne kadar karşıysak entegrasyonu da o derece kuvvetli savunuyoruz.

Asırlardır mazlum ve mağdurlara kapısını açarak tüm insanlığa örnek olmuş vicdanlı bir milletin evlatlarısınız. Sizlerden mensubu olduğunuz milletinizden, dilinizden, kültürünüzden, en önemlisi de bayrağınızdan gurur duymanızı istiyorum.

Bizler Avrupa'da sığıntı değiliz, yabancı değiliz, öteki hiç değiliz. Biz, tarih boyunca olduğu gibi bugün de Avrupa'da ev sahibiyiz.

Yabancı karşıtlığı, İslam düşmanlığı ve kültürel ırkçılık gibi konularda dayanışmanız son derece önemlidir."