Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile görüştü

Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bir araya geldi.

Saat 14.45'te başlayan görüşme bir saat sürdü.

Cumhurbaşkanlığı'ndan ya da MHP'den görüşme gündemine ilişkin resmi bir bilgilendirme yapılmadı.

İki ismin yine yeni anayasa ile ilgili yol haritasını değerlendirdiği, Meclis gündemi, ekonomi gibi başlıkların da konuşulduğu tahmin ediliyor .

EN SON 29 NİSAN'DA GÖRÜŞTÜLER



İki lider en son 29 Nisan'da Bahçeli'nin Çayyolu'ndaki konutunda 45 dakika görüşmüştü.



Yerel seçim sonrası ilk kez yüz yüze görüşen liderler, başta yeni anayasa çalışmaları olmak üzere gündemdeki konuları ele aldı.