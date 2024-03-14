Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biz hayatımızı milli iradenin üstünlüğünü savunmaya adadık

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasından satır başları şöyle:



"Ağrılı kardeşlerim 2019 Mahalli İdareler Seçimleri’nde tercihini AK Parti’den yana yaparak muhabbetimize karşılık vermiştir. Geçtiğimiz mayıs ayındaki seçimlerde arzu ettiğimiz neticeleri alamamış olsak da Ağrı’nın 31 Mart’ta tercihini AK Parti’den yana yapacağına inanıyorum.



"HAYATIMIZI MİLLİ İRADENİN ÜSTÜNLÜĞÜNÜ SAVUNMAYA ADADIK"



Biz hayatımızı milli iradenin üstünlüğünü savunmaya adadık. Bu anlayışla karşımıza kim çıkarsa mücadele ettik. Cumhuriyet tarihinin en köklü demokrasi ve kalkınma adımlarını hayata geçirmekle kalmadık, Türkiye Yüzyılı vizyonuyla gözümüzü geleceğe diktik.



"GİZLİ İTTİFAKLA MİLLET İRADESİNE İPOTEK KOYMAYA ÇALIŞIYORLAR"



Birileri çıkmış, tek parti faşizmini hortlatmak için CHP ile bir olup sizlerin iradesine ipotek koymaya çalışıyor. Dün silah zoruyla yaptıklarını bugün örtülü baskıyla daha önemlisi tek parti faşistleriyle gizli saklı ittifaklar kurarak gerçekleştirmenin gayreti içindeler. Öyle ki bu uğurda yasakların, hukuksuzlukların ve baskıların sembolü olan CHP’ye bile yedek tekerlek yapacak duruma düştüler. Artık demokrasisiyle, yönetim biçimiyle, eğitimden sağlığa yepyeni bir Türkiye var.



"KENDİ İKBALLERİNİ KOTARMANIN PEŞİNDELER"



Parasını verenin tepe tepe kullandığı terör örgütünün bu ülkenin insanıyla herhangi bir derdi olmadığı ortaya çıktı. Sırtını örgüte dayayan siyasi temsilciler de İstanbul’da ve başka yerlerde kirli pazarlıklarla kendi ikballerini kotarmanın peşindeler. CHP’li belediye başkan adaylarının buram buram ırkçılık kokan tüm söylemlerine seslerini çıkarmayanlar mı sizin hakkınızı savunacak? Ağrı’yı ve bu bölgeyi arka bahçeleri olarak kabul edip, batıya şirin gözükmek için kendi ülkesine saldırılar yapanlar mı Ağrılı kardeşlerimin geleceğini inşa edecek?



Hiç bunların iradenizi istismar etmeyi amaçlayan turistik geziler haricinde samimiyetle halinizi sormak için Ağrı’ya geldiğini gördünüz mü? Şu ulu Ağrı dağına, Aladağlara teröristlere selam vermek dışında hayırlı bir nazarla bakanı gördünüz mü?



"DARBECİLERDEN, VESAYETÇİLERDEN HESAP SORDUK"



Unutmayın başka Ağrı yok. Başka Türkiye yok. Önümüze çıkan fırsatları ve imkanları en iyi şekilde değerlendirmeliyiz. Kardeşlerim, Cumhuriyet tarihi boyunca milletimizin her kesimi gibi Ağrılı kardeşlerimizin de yaşadığı sıkıntılar yok mu? Elbette var. Ama bunların hiçbiri sizin üzerinizden sergilenmeye çalışılan kirli senaryoların bahanesi olamaz. Üstelik biz darbecilerden, vesayetçilerden, işkencecilerden hesap sorarak milletimizin bu dönemle hesaplaşmasını gerçekleştirdik. Hükümette olduğumuz 21 yılı aşkın süre boyunca bu ülkenin her eksiği gibi sizlerin hak, özgürlük, refah beklentilerinizi karşılamak için çalıştık.



Türkiye Yüzyılı’yla dünyanın en güçlü ülkeleri arasında yerimizi almaya hazırlanıyoruz. Bu vizyonu da Ağrı’yla birlikte hayata geçirelim istiyoruz. Onlar ne yapıyor? Birbirleriyle kavga etmekten, pazarlık etmekten, birbirlerine çalım atmaktan ülkeye ve millete dair herhangi bir meseleyi gündemlerine almaya vakitleri yetmiyor.



Bunların hepsini bir araya toplayın sonra çarpın, bölüm, çıkartın, ne yaparsanız yapın geriye kalacak olan hep sıfır olur. Sıfır sonuçlu siyasetin de ne ülkeye ne millete faydası dokunur. İşte bunun için biz hep eser ve hizmet siyaseti diyoruz.



KONYA'DAKİ UÇAK KAZASI



Bu sabah Konya’da düşen askeri eğitim uçağımızdan dolayı Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve milletimize geçmiş olsun diyorum. Pilotumuzun sağ olarak kurtulduğu kazada bir iş makinesi operatörü kardeşimiz vefat etti. Mekanı cennet olsun."