Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sağlık altyapısında Türkiye'nin eline su dökecek ülke yok

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mart Tıp Bayramı İftar Programında açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sağlık altyapısında Türkiye'nin eline su dökecek ülke olmadığını herkesin kabul ettiğini söyledi.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Tüm doktorlarımızın, tüm sağlık çalışanlarımızın Tıp Bayramını kutluyorum.

Ülkemizin dört bir yanındaki sağlık kuruluşlarında görev yapan sağlık ordusunun her bir mensubuna ülkem ve milletim adına şükranlarımı sunuyorum.

Kendinin, evinin rızkını kazanırken sağlık personelimiz kadar dua alan bir başka kimse yoktur. Canı yanan, umut arayan bir hastaya şifa bulmanın yeri doldurulamaz. Sizler böyle manevi yüksek bir vazifeyi icra ediyorsunuz. Sağlıktan daha değerli bir nimet olmadığının hepimiz farkındayız.

Güçlü, etkin, modern ve iyi işleyen sağlık sisteminin önemini Covid-19 salgını döneminde gördük. Şehir hastanelerimiz salgın ve depremle mücadelenin sembolü haline geldi. İsraf denilerek engellenmeye çalışılan bu modern sağlık üsleri bu iki süreçte de kritik roller üstlendiler.

Sağlık altyapısında Türkiye'nin eline su dökecek ülke olmadığını herkes kabul ediyor.