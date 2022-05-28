Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bölgemizde yeni bir sayfa açmanın zamanı gelmiştir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST Azerbaycan'ın Seçkin Gözlemci Günü'nde konuştu.



TÜRKİYE-AZERBAYCAN İLİŞKİLERİ



Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ülke arasındaki muhabbetin gücünü merhum şair Bahtiyar Vahapzade'nin "Bir ananın iki oğlu. Bir ağacın iki kolu. O da ulu, bu da ulu. Azerbaycan-Türkiye. Dinimiz bir, dilimiz bir. Ayımız bir, yılımız bir. Aşkımız bir, yolumuz bir. Azerbaycan-Türkiye" dizeleriyle ifade etmek istediğini söyledi.



"Bizler melali de sevinci de bir olan, sözde değil, özde kardeş olan iki devletiz, iki halkız" diyen Erdoğan, şöyle devam etti:



"Göklerde nazlı nazlı dalgalanan hilallerimiz gibi bizler aynı inancı paylaşan asil bir milletin mensuplarıyız. Tıpkı Anadolu gibi, burası bizim de toprağımızdır. Tıpkı Türkiye gibi, burası bizim de vatanımızdır. Tıpkı doğduğumuz yerler gibi, burası bizim de öz yurdumuzdur. Aynı şekilde Türkiye'nin her bir karışı da sizlerin vatanıdır, yurdudur. Türk milletinin kalbindeki Azerbaycan sevdasını kim söküp atabilir Kardeşler arasına kim mesafe koyabilir İki kardeşi hangi hudut ayırabilir Gönüllerimiz arasına kim sınır çizebilir 'Ellerin yurdunda çiçek açarken bizim ile kar geliyor gardaşım. Bu hududu kimler çizmiş gönlüme Dar geliyor, dar geliyor gardaşım.' Evet biz gönüllerimize çizilen hudutları yıkarak, bugün burada birlikteyiz. Batıdan doğuya kadar nerede bir gardaşımız varsa orası bizim evimizdir, yurdumuzdur, gönül coğrafyamızın ayrılmaz bir parçasıdır."



Programda Nobel ödüllü bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar (solda) da yer aldı.

"GENİŞ BİR YELPAZEDE GÜÇLÜ İŞBİRLİKLERİ KURDUK"



Türkiye-Azerbaycan olarak bu anlayışla ilişkileri önce stratejik ortaklığa, geçen yıl da Şuşa Beyannamesi'yle "stratejik müttefikliğe çıkardıklarına dikkati çeken Erdoğan, enerjiden kültüre, savunmadan ticari, ekonomik ve beşeri münasebetlere uzanan geniş bir yelpazede güçlü işbirlikleri kurduklarını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:



"Burada Selçuk kardeşime, ağabeyine, Bayraktar ailesine, özellikle bu Akıncı, zirve noktasında olan bir SİHA. İstanbul'dan buraya non-stop uçmak suretiyle o da bir rekora imza attı. Tabii çok daha farklı gelişmeler inşallah olacak. Bunları da yaşayacağız. Bunları da inşallah göreceğiz. İlham kardeşimin de eşsiz katkılarıyla ikili ilişkilerimizi sadece bölgeye değil, tüm dünyaya örnek olacak bir seviyeye taşıdık. İstikbalimizin teminatı olan gelecek nesillerin ülkelerimiz arasında her alandaki örnek işbirliğini daha da ileri götüreceğine inanıyorum" diye konuştu.



"AZERBAYCAN, KARABAĞ DEYİNCE YÜREĞİNDE FIRTINALAR KOPAN 85 MİLYONUN SELAMINI GETİRDİM"



Bu ziyaretin Azerbaycan'ın kadim şehri Şuşa yılında gerçekleşiyor olmasının da ayrıca anlamlı olduğunun altını çizen Erdoğan, "Sizlerden aziz şehitlerimizin şanlı mirasına gerektiğinde canınız pahasına sahip çıkmanızı bekliyorum" dedi.



Gençlere, "Bugün buraya aramızdaki muhabbetin nişanesi olarak geniş bir heyetle geldim" diye seslenen Erdoğan, şöyle konuştu:



"Her birinize kalbi sizinle çarpan gençlerimizin selamını getirdim. Sizlere can Azerbaycan deyince, Karabağ deyince yüreğinde fırtınalar kopan 85 milyonun selamını getirdim. Sizlere ellerini semaya her açtığında Azerbaycan'ın huzuru ve esenliği için dua eden Türkiye'deki kardeşlerimizin selamını getirdim. Sizlere Azerbaycan türküleriyle sevinen, Azerbaycan ağıtlarıyla hüzünlenen milyonlarca dostunuzun, kardeşinizin selamını getirdim. Sizlere bölgesinde istikrar abidesi olarak yükselen Azerbaycan'la birlikte dayanışmamızın özellikle ifadesi olan şu canlı toplulukla birlikte geleceğe zafer dolu, heyecanla, coşkuyla yürümenin anlam ve manasını getirdim."



Cumhurbaşkanı Erdoğan, karşılaştığı onca haksızlığa, hukuksuzluğa rağmen, diplomaside, ekonomide, kültürde destan yazan Azerbaycan'la iftihar ettiklerini vurgulayarak "Kardeşim İlham Aliyev'in dirayetli liderliğinde can Azerbaycan'ın emin adımlarla aydınlık bir geleceğe yürüdüğünü memnuniyetle görüyoruz" dedi.



''BİZİM KİMSENİN TOPRAĞINDA, EGEMENLİĞİNDE GÖZÜMÜZ YOK''



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycanlılara, bu sene doğumunun 130. seneyi devriyesinde rahmetle andığı Azerbaycan'ın milli şairi Ahmet Cevad'ın, "Men Türk evladıyam, derin aklım, zekam var. Ne vahtacan çiynimizde gezecekdir yağılar Ne kadar ki hakimlik var, mehkumluk var, men varam. Zülme garşı isyankaram, ezilsem de susmaram" sözleriyle seslenmek istediğini belirtti.



Erdoğan, haksızlık karşısında susanlardan olmadıklarını ve olmayacaklarını dile getirerek şunları kaydetti:



"Bu vesileyle Haydar Baba'mızı da rahmetle yad ediyorum. Mekanı cennet olsun. Biz baskıyla tehditle korkutulanlardan olmadık, asla olmayacağız. İşgale ve haksızlığa karşı her ortamda doğru olanı söylemekten meşru davamızı savunmaktan geri durmadık, durmayacağız. Bizim kimsenin toprağında, egemenliğinde gözümüz olmadığı gibi, habis niyetlilere verecek tek karış toprağımız da yoktur, olmayacaktır çünkü biz tesadüflerin bir araya getirdiği insanlar değil, tarihiyle, kültürüyle, medeniyet değerleriyle büyük bir milletin evlatlarıyız. Nerede bir zulüm varsa, hukuksuzluk varsa, adaletsizlik varsa, sesini yükselten, tüm hücreleriyle karşı çıkan yürekli bir milletin mensuplarıyız. Karabağ Zaferi milletimizin kahramanlık destanlarının en son örneğidir. Aziz kardeşim Muzaffer Ali Başkumandan Sayın Aliyev'in kararlı duruşu sayesinde Karabağ 30 yıl sonra esaretten kurtulmuştur."



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'nin yiğit mensuplarının, Karabağ'da tarihte eşine az rastlanır büyük bir zafere imza attıklarını ifade etti.



44 günlük vatan muharebesinin akıl, teknoloji ve cesaret bir araya geldiğinde neler yapılabileceğini tüm dünyaya gösterdiğinin altını çizen Erdoğan, bu süreçte Azerbaycan ile paylaştıkları savunma sanayi ürünlerinin başarısına bütün dünyanın şahit olduğunu söyledi.



Erdoğan, savunma sanayi ürünlerinde geldikleri yerin önemli olduğunu ancak henüz önlerinde katedilecek çok mesafe bulunduğunu belirterek, her hususta olduğu gibi savunma sanayinde de gençlerin birikimine, enerjisine, azmine, gayretine güvendiklerini, TEKNOFEST'in de bu güvenin sembolü bir etkinlik olduğunu kaydetti.



Prof. Dr. Aziz Sancar, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve eşi Mihriban Aliyeva

"AZERBAYCAN GENÇLİĞİNİN YETENEKLERİNİ SERGİLEMESİ İÇİN BURASI ÖNEMLİ BİR PLATFORM"



TEKNOFEST'i yurt dışında ilk defa can Azerbaycan'da düzenlemenin heyecanı ve haklı gururunu paylaştıklarını dile getiren Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:



"Azerbaycan gençliğinin becerilerini, yeteneklerini sergilemesi ve geliştirmesi için burası önemli bir platform özelliği taşıyor. TEKNOFEST yarışmalarında çalışmalarıyla dereceye giren siz gençlerimiz yarının insansız hava araçlarını, yapay zekalarını, dijital teknolojilerini üreten ve geliştiren bilim insanları olacaksınız. Azerbaycan'la birlikte daha nice projelerde gençlerimize yeni ufuklar açmayı ve milli teknoloji hamlemizi birlikte gerçekleştirmeyi sürdüreceğiz. TEKNOFEST Azerbaycan'da, Türk Devletleri Teşkilatı'ndan davetli misafirlerimizin de yer alması bahtiyarlığımı daha da artırıyor. Türk dünyasının, en yeni teknolojileri üretecek genç nesillerle çığır açacak atılımlar gerçekleştireceğine yürekten inanıyorum. TEKNOFEST kuşağı, bugüne kadar Türkiye'de son derece güzel projelere imza attı. Azerbaycan'da da aynı başarıyı yakalayacağımızdan şüphe duymuyorum. Türk Devletleri Teşkilatı'nın da bu tür platformlarda temelleri atılacak yeni ve daha büyük iş birlikleriyle ortak geleceğimizde daha etkin bir konuma erişeceğine inanıyorum."



"VAKİT ARTIK BU TOPRAKLARDA BAŞARI, BARIŞ VE KALKINMA HİKAYESİ YAZMANIN VAKTİDİR"



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şuşa Beyannamesi'nde belirttikleri üzere, savunma sanayi alanında ortak araştırma ve üretim faaliyetleri gerçekleştirilmesi yönünde gayretlerin kararlılıkla sürdüğünün altını çizdi.



Her alanda olduğu gibi uzay ve havacılık alanında Azerbaycan ile yakın işbirliği içinde olacaklarını anlatan Erdoğan, şöyle devam etti:



"Türk Devletleri Teşkilatı kapsamında kardeş ülkelerimizdeki uzay ajansları ve ilgili makamlar bir araya geliyorlar. Vakit artık bu topraklarda başarı, barış ve kalkınma hikayesi yazmanın vaktidir. Maziden ve geçmişte yaşadığımız acılardan ders çıkartarak bölge halkları olarak hep birlikte geleceği inşa etmemiz gerekiyor. Savaşta olduğu gibi barışta da Azerbaycan'ın yanındayız. Bölgesel barış ve istikrar adına aziz kardeşim Aliyev'in, Ermenistan'la kurmak istediği kalıcı barışı Türkiye olarak güçlü biçimde destekliyoruz."



Erdoğan, Azerbaycan'ın her alanda inkişaf yolunda sergilediği başarılara bizzat şahitlik ettiğini aktararak, şunları kaydetti:



"Karabağ ve Doğu Zengezur'da Türkiye'nin de rol aldığı yeniden imar ve ihya süreciyle büyük dönüş için sürekli şartlar oluşturuluyor. Atalarımızın dediği gibi ne ekersek onu biçeriz. Biz yıllardır mayın döşenen bu topraklara artık gelişmenin, kalkınmanın, refahın, barışın tohumlarını ekiyoruz. Karabağ'ın dünyaya açılan kapısı Füzuli Uluslararası Havalimanı'nı geçtiğimiz yıl kardeşim İlham Bey'le birlikte açmıştık. Şimdi sırada Zengilan ve Laçın'daki havalimanı projeleri var. Ağdam Sanayi Parkı ve Araz Vadisi Ekonomik Bölgesi de işgalden kurtarılan topraklardaki potansiyelden istifade edilmesine imkan verecek. Bu bölgelerde önümüzdeki dönemde akıllı kentler, bunların kurulmasına ilişkin projelerde birlikte çalışıyoruz, çalışmaya devam edeceğiz."



''BÖLGEMİZDE YENİ BİR SAYFA AÇMANIN ZAMANI''



Bölgede yeni bir sayfa açmanın zamanı geldiğine işaret eden Erdoğan, "Hedefimiz kalıcı barışın tesisi, güvenin ve iyi komşuluk ilişkilerinin kurulması, kalkınmanın hızlanmasıyla bölgemizde istikrarın perçinlenmesidir. Bu hedeflerimizin hayata geçirilmesi için Azerbaycan'la yakın dayanışma, temas ve koordinasyonumuzu sürdüreceğiz. Mevla yolumuzu bahtımızı açık etsin diyorum" şeklinde konuştu.