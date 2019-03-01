Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Artvin'de toplu açılış töreninde konuştu.



Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:



''Ardahan'dan maalesef helikopterlerle buraya uçamadık. Aşırı sis, kar karadan gelmek zorunda kaldık. Şu barajları görünce hayran olmamak mümkün değil. 5-10 sene sonra bu Artvin şu barajlar sebebiyle yapılan yollarla bambaşka güzel olacak. Son 17 yılda Artvin'e 26 katrilyon yatırım yaptık. İmar Barışı ile 24 bin 166 Artvinli vatandaşımızın sıkıntısını giderdik. Bay Kemal 'Çiftçi öldü' diyor. Eline diline dursun. Artvinli iş insanlarımıza girişimcilerimize toplam yaklaşık 3 katrilyon lira tutarında yatırım teşviki verdik. Sarp Sınır Kapımız oldukça yoğun çalışıyor. Sarp Sınır Kapımızdaki giriş çıkış peronu sayısını 8'den 12'ye çıkardık.

31 MART YEREL SEÇİMLERİ

Bu bir beka meselesidir. Kimlere karşı? Mutabakat kurmuşlar ya. Kim var? CHP var, bölücü terör örgütünün desteklediği parti var.



''KUZEY IRAK'TA KÜRDİSTAN VAR, DEFOL ORAYA GİT''

''Bizim ülkemizde Kürdistan diye bir bölge var mı? Niye beka meselesi dediğimizi anlıyor musunuz? Bizim Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu, Karadeniz, Akdeniz, Ege, Marmara bölgemiz var ve 780 bin kilometrekare ile vatan topraklarımız var. İstiyorsanız Kuzey Irak'ta Kürdistan var, defol oraya git. Biz, size bu toprakları böldürtmeyeceğiz. Biz sırtımızı YPG'ye PKK'ya dayadık diyor. Biz sırtımızı halka ve Hakk'a dayadık. Bizim farkımız bu. Bay Kemal SSK'da genel müdürlük yaptı. Orayı batırdığını biliyorsunuz. Bu adam bir hastaneyi yönetemedi. SSK genel müdürlüğünü yapamayan birisi bir kasetle CHP'nin başına geldi. 9 seçimde 9 mağlubiyet aldı. Ama koltuğa öyle yapıştı ki oradan kalkamıyor. Şimdi 10. seçimde de ona bir mağlubiyet yaşatmaya hazır mıyız?''