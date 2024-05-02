Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP lideri Özgür Özel ile görüşüyor

Siyasette gözler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'in görüşmesine çevrildi.
Görüşme 8 yıl sonra bir ilk niteliğinde.
AK Parti ve CHP genel başkanları 2016'dan sonra ilk kez bir araya geldi.
Özel'i genel merkez kapısında, AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş karşıladı.
Özel ve beraberindekiler karşılamanın ardından içeriye geçti.
Erdoğan ile Özel'in görüşmesi saat 16.04 sıralarında başladı.
ELİTAŞ VE TAN DA GÖRÜŞMEDE YER ALACAK
Görüşmenin baş başa yapılacağına vurgusu yapılırken zirveye CHP adına İstanbul Milletvekili Namık Tan’ın da girdi. AK Parti’de de Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş görüşmeye katılacak.
İki ismin görüşmeye dahil olmasa da konuşulanları yazılı olarak kayda geçirmesi bekleniyor.
SÜREÇ BAYRAM TEBRİĞİYLE BAŞLADI
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Özel'i bir araya getirecek süreç, CHP Genel Başkanı'nın Erdoğan’a açtığı bayram tebriği telefonu ile başladı.
Erdoğan ve Özel, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 104'üncü açılış yıl dönümü nedeniyle düzenlenen 23 Nisan resepsiyonunda kısa bir görüşme gerçekleştirmişti. O görüşmede bir araya gelme kararı alındı.
GÜNDEM YENİ ANAYASA
AK Parti Genel Merkezi'nde saat 16.00'da başlayan görüşmede ana gündem maddesi yeni anayasa. Erdoğan, Irak dönüşü gazetecilere yaptığı açıklamada, "CHP'nin de değişime destek verecebileceği inancındayım." ifadelerini kullanmıştı.
Özgür Özel'in çantasında ise anayasa dışında, borçları nedeniyle sıkıntı yaşayan yerel yönetimlerin gelir kaynaklarının artırılması olacak.
Öte yandan belediyelerin merkezi yönetimden onay bekleyen projeleri, hayat pahalılığı, emekli aylıkları, ve atama bekleyen öğretmenler gündemindeki diğer başlıklar olacak.
Kritik görüşme öncesi eski CHP genel başkanları Kemal Kılıçdaroğlu, Altan Öymen, Hikmet Çetin ve Murat Karayalçın ile telefonda görüşen Özel, Erdoğan'la yapacağı görüşmeye ilişkin görüş ve önerilerini aldı.
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