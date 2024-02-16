Cumhurbaşkanı Erdoğan: Emeklilerin bayram ikramiyesini 3 bin liraya yükselteceğiz

31 Mart'taki yerel seçimlere az bir süre kala, saha çalışmalarına da hız verildi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Ordu ve Giresun mitinglerinde konuştu.



Ordululara, Mayıs 2023 seçimlerinde Cumhurbaşkanlığında kendisine verilen yüzde 62'yi aşan, milletvekilliği seçimlerinde de Cumhur İttifakı'na verilen yüzde 61'in üzerindeki destek için teşekkür eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu rekor sonuçlarla Ordu, Türkiye Yüzyılı'nın öncü şehirleri arasında yer alma kararını ortaya koymuştur. Ülkeye eser kazandırma ve millete hizmet etme yolunda girdiğimiz her mücadelede kayıtsız şartsız yanımızda yer alan Ordu, safını bir kez daha şüpheye yer vermeyecek şekilde göstermiştir." ifadelerini kullandı.



Kendilerinin de bugüne kadar olduğu gibi gelecek dönemde de Ordu'nun sevgisine layık olmak için var güçleriyle çalışacaklarını söyleyen Erdoğan, şöyle devam etti:

"Dün Ordu ile aramıza kimseyi sokmadık, bugün de aramıza kimseyi sokmayacağız. İstismar politikası yapanlar, aramıza girmeye çalışanlar, sakın bunlara yer vermeyin. Biz aramıza tefrika sokmaya çalışanlarla bugüne kadar yürümedik. Tam aksine biz bizimle bir olan, beraber olan, iri olan, diri olan, kardeş olanlarla beraber yürüdük, bundan sonra da onlarla yürüyeceğiz. Her kim aksini iddia ediyorsa yalancıdır, müfteridir, hilebazdır, kifayetsiz bir muhteristir. Ordu'nun siyasi hokkabazlıklara değil sadece esere ihtiyacı var, hizmete ihtiyacı var, Türkiye Yüzyılı'na hazırlanmaya ihtiyacı var.

''BİZ YOLA ÇIKTIKLARIMIZLA AYNEN YOLUMUZA DEVAM EDERİZ''

Elbette bu ülkenin her bireyi istediği partide siyaset yapma hakkına sahiptir. Nereye giderse gitsin, hangi partide siyaset yaparsa yapsın. Bizim onlarla işimiz yok. Bizim sadece şu anda Cumhur İttifakı'mız var, AK Parti'miz var. Siyasetin namusu var. Evvela üyesi olduğun, adayı olduğun partiye sadakat göstermen gerekir. Hani eskilerin deyimiyle, eli işte gözü oynaşta olanlardan ne partilerine ne de şehirlerine hayır gelir. Biz sadece kendi partimizle, kendi ittifakımızla yol yürüyenlerden mesulüz. Ne diyor; 'Ben seçimi kazanacağım sonra AK Parti'ye geçeceğim.' Bizim onlarla işimiz yok. Biz yola çıktıklarımızla aynen yolumuza devam ederiz."

''VATANDAŞIMIZIN SANDIKTA DESTEĞİNİ İSTEMEK İÇİN GİTTİĞİMİZ HEMEN HER ŞEHİRDE RAKİPLERİMİZE MEYDAN OKUYORUZ''

Her fırsatta, siyasetlerinin eser ve hizmet siyaseti olduğunu vurguladıklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bizim ne dünün CHP'si gibi arkamızda tek parti faşizminin utancı var, ne de bugünün CHP'si gibi kendi iç kavgasından başını kaldıramayan yalan üzerine kurulu bir siyasetimiz var. Biz tüm samimiyetimizle ve gücümüzle ülkemizin önünde yeni ufuklar açmanın, şehirlerimizi de bu vizyona ayak uyduracak yönetimlere kavuşturmanın gayreti içindeyiz. Bu anlayışla hasret gidermek ve vatandaşımızın sandıkta desteğini istemek için gittiğimiz hemen her şehirde rakiplerimize meydan okuyoruz." ifadelerini kullandı.

"Mesela herkesin saç saça, baş başa kavga halinde olduğu CHP'ye bakıp da başka bir hissiyata kapılmak mümkün mü?" diyen Erdoğan, şöyle devam etti:

"Şu anda biz merkezi yönetimde miyiz? Bu kardeşiniz bu ülkenin Cumhurbaşkanı mı? Dolayısıyla burada Mehmet Hilmi Güler ve ilçe belediyelerimiz seçimi kazandığı anda şunu bileceksiniz. Ya burada Cumhurbaşkanı şu anda AK Parti'li Erdoğan, hükümet onda. Dolayısıyla yerel yönetimde de aynı şekilde burada AK Parti'li bir büyükşehir ve ilçe belediyeleri olduğu zaman artık Ordu'nun kılına zarar gelmez. Bunu yapacağız."

Ordu Şehir Hastanesi'nin inşasının yüzde 93 oranında tamamlandığını belirten Erdoğan, "Yol sıkıntısı vardı, bugün Ulaştırma ve Altyapı Bakanıma da talimatı verdim. Dedim ki, 'Yolu da süratle yapacaksın, bunu belediyeden bekleme. Hemen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı olarak yolu da bitir ve böylece şehir hastanesiyle birlikte yolumuzu da bitirmiş olalım.' Şu anda Ulaştırma ve Altyapı Bakanım da burada. Süratle bu işi bitirecek." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Samsun'dan Hopa'ya kadar uzanan sahil yolunu kendilerinin yaptığını anımsatarak, "Var mıydı sahil yolu, yok. Ama yaptık. Şimdi de yine aynı şekilde yola devam." ifadesini kullandı.

Ülkeye ve millete herhangi bir faydası olmayan partilerin bazılarının da tüm stratejilerini kazanmak değil, kaybettirmek üzere kurmuş durumda olduklarını dile getiren Erdoğan, "Yahu senin bu ülkede tuğla üzerine tuğla koyma seviyesinde bir izin bile yoksa, milletin dertlerinden birine bile derman olacak projen veya teklifin yoksa, herhangi bir konuda geleceğe ışık tutacak fikir üretememişsen, birilerine kaybettirmekle eline ne geçecek? Bu kafanın sonu kendini siyasetin mezat pazarında açık artırmaya çıkarmaktır. Nitekim öyle de oluyor." dedi.

''BİZ VARSAK DOĞALGAZ VAR, BİZ YOKSAK DOĞALGAZ YOK''



Enerjide, Altınordu, Aybastı, Fatsa, Gülyalı, Korgan, Kumru, Perşembe ve Ünye'ye doğalgaz arzını sağladıklarına dikkat çeken Erdoğan, "Önümüzdeki dönemde Akkuş, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, İkizce, Kabadüz ve Ulubey'i de doğalgaza kavuşturacağız. Yani bizim olmadığımız bir büyükşehir belediyesi kusura bakmayın, açık konuşuyorum, doğalgazı nasıl getirecek? Biz varsak doğalgaz var, biz yoksak doğalgaz yok." şeklinde konuştu.

"BAYRAM İKRAMİYESİNİ 3 BİN LİRAYA YÜKSELTECEĞİZ"



Merkezi yönetim bütçesini hazırlarken çalışanıyla, esnafıyla, emeklisiyle tüm kesimlerin satın alma güçlerini korumayı hedeflediklerini anlatan Erdoğan, şöyle devam etti:



"Buna rağmen ortaya çıkan dengesizlikleri ek tedbirlerle düzeltmeye çalışıyoruz. Mesela sadece emeklilerimize yaptığımız tek seferlik 5 bin liralık ödemenin, en düşük emekli maaşının sınırını 10 bin liraya çıkarmanın, maaşlarda yaptığımız yüzde 50'ye ulaşan zam oranlarının bütçeye maliyeti 300 milyar liradan fazladır. Bütçemize ek maliyet getiren bu düzenlemelerle gayemiz emeklilerimize ve çalışanlarımıza biraz nefes aldırabilmektir. Önümüz ramazan, arkası bayram. Emeklilerimizin bayram ikramiyelerinde de bütçe imkanlarını tekrar zorlama pahasına bir artış yapmayı planlıyoruz. Eskiden emeklinin bayram ikramiyesi diye bir geliri yoktu. Bu uygulamayı ilk defa 2018'de biz getirdik. Önce 1000 lira olan bayram ikramiyesini evvela 1100 liraya, sonra 2 bin liraya çıkardık. Önümüzdeki bayramda bu rakamı yüzde 50 artışla 3 bin liraya yükselteceğiz. Ülkemizde emekli maaşı alan, vefat edenlerin hak sahipleriyle birlikte 16 milyon kişi var. Yapılan her bir iyileştirmenin bütçeye maliyetini buna göre düşündüğümüzde karşımızdaki tablo çok daha iyi anlaşılacaktır. Bizim asıl amacımız ekonomide gerçek ve kalıcı refah artışını sağlayacak güçlü bir altyapı kurmaktır. Hayat pahalılığı sorununu çözdüğümüzde diğer alanlarda çok daha hızlı yol alabileceğimiz bir iklime sahibiz."

GİRESUN MİTİNGİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ikinci durağı ise Giresun'du. Giresunluların şimdiye kadarki seçimlerde Türkiye ortalamasının çok üzerinde oy oranlarıyla kendilerine sahip çıktığını ifade eden Erdoğan, 14-28 Mayıs seçimlerinde de Giresun'un kendisine yakışanı yaptığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk turda yüzde 61, ikinci turda yüzde 65'e yaklaşan oy oranıyla destek veren Giresunlulara şükranlarını sundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu davaya, bu kardeşinize, Cumhur İttifakı'na sahip çıktığınız için Mevla sizlerden razı olsun. Siz bizimle yol yürüdüğünüz müddetçe Allah'ın izniyle biz de Giresun'a aşkla hizmet etmeyi sürdüreceğiz." diye konuştu.

Çok kritik bir seçim daha olduğunu, bundan 45 gün sonra hep birlikte tekrar sandıklara gidileceğini dile getiren Erdoğan, bu sefer il, ilçe ve beldeleri yönetecek kadroların belirleneceğini, Giresun'dan yine rekor bir oy alacaklarından şüphe duymadığını söyledi.